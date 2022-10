Borussia Dortmund muss wahrscheinlich auch im Champions-League-Kracher gegen Ex-BVB-Torgarant Erling Haaland und Manchester City am Dienstag (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 33-Jährige fehlte beim Dortmunder Abschlusstraining am Montag, bereits bei der 5:0-Gala gegen den VfB Stuttgart am Samstag war Reus wegen Fußproblemen ausgefallen.

Reus auch gegen City noch nicht fit

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die Entscheidung über einen Einsatz soll am Spieltag fallen. Auch Raphael Guerreiro, Donyell Malen und Nico Schlotterbeck stehen für das fünfte Gruppenspiel der Borussia noch auf der Kippe. Guerreiro und Malen fehlten ebenfalls im Abschlusstraining.

© 2022 SID