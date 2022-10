Auch in seiner 4. Champions League-Saison en suite sorgt der österreichische Serienmeister FC Salzburg für Furore, ist in Hammer-Gruppe E mit den europäischen Schwergewichten AC Milan & FC Chelsea bei 3 Remis und 1 Sieg (vs. Dinamo Zagreb) noch unbesiegt und auf Rang 2. Die jüngste Mannschaft der Königsklasse "greift nach den Sternen", braucht gegen den seit dem Trainerwechsel wettbewerbsübergreifend unbesiegten Spitzenreiter FC Chelsea allerdings auch eine "Sternstunde", um zu bestehen. Ausgerechnet jetzt hat sich im "Bullen-Stall" der Verletzungsteufel breit gemacht. Da wird mehr denn je der "12. Mann" gebraucht werden heute Abend!

Im "Worstcase-Szenario" fehlen 11 Akteure

Die personelle Ausgangskonstellation für die in der "Festung Salzburg", respektive Red Bull Arena in Wals-Siezenheim auf der großen europäischen Bühne Königsklasse noch unbesiegten, heimstarken Mozartstädter ist denkbar ungünstig. Einige Akteure werden definitiv verletzungsbedingt nicht spielen, andere sind fraglich, sodass es für manche Rote Bullen ein Wettlauf mit der Zeit wird bis zum Ankick um 18:45 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER.

Eventuell fehlen Chefcoach Matthias Jaissle gar elf Akteure, darunter wertvolle Stammkräfte wie Kapitän & Linksverteidiger Andreas Ulmer, Innenverteidiger Oumar Solet und die Mittelfeldspieler Luka Sucic und der Argentinier Nicolas Capaldo.

Der 34-jährige Deutsche auf der Pressekonferenz vor dem "Millionen-Match": "Wir haben mittlerweile eine extrem lange Verletztenliste und auch kurzfristige Ausfälle kommen immer wieder dazu. Es ist natürlich schwer, das auf den Punkt zu kompensieren. Wenn man sich die komplette Personalsituation anschaut, ist es zach."

Hoffen bei Ulmer, Sucic und Solet

Im Gipfeltreffen in der heimischen Bundesliga fielen mit Luka Sucic (verletzte sich beim Aufwärmen) und Oumar Solet (blieb zur Pause in der Kabine) auch noch jüngst zwei Stammkräfte aus. Der 20-jährige, in Linz geborene Kroate absolvierte zumindest das Abschlusstraining. Jaissle zum Update über die beiden: "Bei Luka Sucic wird sich noch entscheiden, ob es für den Kader reicht, ob die Muskelverletzung vielleicht doch keine war, sondern nur ein Zwicken."

Und Solet? Jaissle am Montag: "Er hat am Wochenende in der Halbzeit signalisiert, dass er ein ungutes Gefühl am Oberschenkel hat und er kein Risiko eingehen möchte. Die Untersuchungen haben zum Glück gezeigt, dass es keine Verletzung in dem Sinne ist. Er wird das Abschlusstraining bestreiten und dann hoffentlich grünes Licht geben. Aber das steht noch in den Sternen, er bleibt für morgen fraglich."

Das gilt auch bei Ulmer (Adduktorenblessur) und Capaldo (Knieverletzung). Während der in wenigen Tagen 37-jährige Linzer das Abschlusstraining mit der Mannschaft absolvieren konnte und es beim Kapitän tendenziell gut auszusehen scheint mit einem Einsatz, wird es bei "Capaldo voraussichtlich nicht reichen".

Comeback bei Bernardo & Kameri möglich - Agyekum nicht spielberechtigt

Entwarnung dagegen bei Bernardo. Der 27-jährige Brasilianer dürfte nach Magen-Darm-Virus zur Verfügung stehen. Ebenso der talentierte Mittelfeld-Youngster Dijon Kameri nach Schulterverletzung.

Lawrence Agyekum (von Kooperationspartner FC Liefering), der am Samstag gegen Sturm Graz anstelle von Luka Sucic kurzfristig in die Startelf kam und sein Bundesliga-Startelfdebüt gab, erhielt zwar vom Salzburger Coach ein Sonderlob - "Lawrence hat das super gemacht. Großes Lob an dieser Stelle" - doch der 18-jährige, zentrale Mittelfeldspieler aus Ghana ist in der Champions League nicht einsatzberechtigt.

Jaissle jammert nicht - "Benötigen Plan A, B und C"

Doch bei aller prekären Personalsituation kommt Lamentieren im Vokabular von Matthias Jaissle nicht vor: "Wir werden nicht jammern, sondern wir versuchen, immer eine Lösung zu finden. Wir haben genug Vertrauen in alle Spieler in unserem Kader, wir haben die Breite. Wir werden am Dienstag sicherlich einen Kader beisammen haben, der bereit ist, Chelsea zu ärgern." Auch wenn es für den Deutschen "schon eine brutale Challenge" sei.

Jaissle: "Wir werden die Jungs bestmöglich auf alle Eventualitäten vorbereiten und ein paar Pläne schmieden. Dieses Mal reicht nicht nur ein Plan, es benötigt Plan A, B und C. Aber die Herausforderung macht auch Riesenspaß."

Nachsatz: "Wir bekommen das bis Dienstag-Abend sehr gut hin und werden dann eine Mannschaft auf dem Platz haben, die alles raushauen wird."

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty