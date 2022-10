Nachdem am letzten Wochenende ein neuer Rekordwert bei den Tageszugriffen aufgestellt wurde - am Samstag, den 22.10. verzeichnete die Statistik erstmals über 730.000 Visits (Besuche) innerhalb von nur 24 Stunden - purzelte am gestrigen Dienstag (25.10.) der nächste Rekord. Das mit Spannung erwartete CL-Duell zwischen dem FC Red Bull Salzburg und FC Chelsea generierte in Summe über 224.772 Aufrufe und katapultierte sich mit Respektabstand auf Platz 1 der meistgeklickten Live-Ticker in der Geschichte des Ligaportals. Getickert wurde das Match von Antonio Perner.

Der FC Red Bull Salzburg hat in dieser Begegnung in der laufenden Champions League die erste Niederlage kassiert. Chelsea setzte sich am Dienstagabend vor 29.520 Zuschauern in Wals-Siezenheim verdientermaßen mit 2:1 (1:0) durch und buchte damit schon vor dem letzten Spieltag das Achtelfinal-Ticket.

Übersicht der meistgeklickten Live-Ticker auf ligaportal.at: