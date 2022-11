Während der FC Bayern München in der Champions League-Gruppe C von Sieg zu Sieg eilt (5 Spiele = 15 Punkte) und heute seine makellose Bilanz gegen den ebenfalls bereits für das Achtelfinale im Frühjahr qualifizierten Tabellenzweiten Inter Mailand bewahren will - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - wurde ein Top-Profi und Stammspieler der Elf von Coach Julian Nagelsmann ausgebremst und musste wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben.

Rechtsverteidiger nicht rechtens

Es handelt sich um den französischen Weltmeister Benjamin Pavard (rechts im Bild), der sich derzeit zum Trainingsgelände des FC Bayern München fahren zu lassen hat. Seitens des deutschen Rekordmeisters gab es zusätzlich eine Geldstrafe. Der Hintergrund: Offenbar wurde der 28-jährige Rechtsverteidiger alkoholisiert am Steuer erwischt.

Derzeit findet sich Benjamin Pavard in keiner Führungsrolle wieder. Weder als Stammspieler auf dem Platz, noch als Fahrer seiner eigenen Autos. Wie die Bild berichtet, muss der Abwehrspieler derzeit (vorläufig) ohne seinen Führerschein auskommen, weil er betrunken am Steuer erwischt wurde.

Deutlich über 0,8 Promille

Nach einem Heimspiel der Münchener soll er mit "deutlich über 0,8 Promille" erwischt worden sein. Zum Vergleich: Ab einem Wert von 1,1 Promille gilt man als vollumfänglich fahruntüchtig. Ganz so schlimm war es bei Pavard aber noch nicht. Deswegen kommt er um eine Strafe, die als Straftat gewertet werden würde, noch ebenso herum. Stattdessen: Mindestens einen Monat lang Fahrverbot, dazu 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte.

Zum heutigen Live-Ticker FC Bayern München gegen Inter Mailand

VIDEO (Oktoberfest)

Foto: SID