"Grande Finale" für den FC Salzburg in der letzten Runde im Durchgang der Champions League-Gruppe E beim AC Milan, der beim Aufstieg in das Achtelfinale bei einem Zähler Vorsprung vor der Partie in der "Pole-Position" war. Vor 75.000 Zuschauern, darunter 4.000 Fans aus der Mozartstadt, bekamen die Roten Bullen im San Siro (Giuseppe Meazza) die Grenzen von abgeklärten Rossoneri aufgezeigt. Zum Matchwinner wurde dabei der älteste Feldspieler auf dem Platz: der 36-jährige Giroud, der beim 4:0-Sieg je 2 Treffer und Assiss beisteuerte. Salzburg steigt somit als Dritter dieser Hammergruppe um in die Europa League.

Die in dieser Saison jüngste Champions League-Mannschaft aus der Mozartstadt in Mailands "Fußball-Oper", dem legendären Stadio San Siro, Giuseppe Meazza.

Salzburg nimmt über 21 Mio. Euro ein

SSC Napoli, FC Liverpool, FC Porto, FC Brügge, FC Bayern München, Inter Mailand, Tottenham Hotspurs, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, RB Leipzig, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris SG, Benfica Lissabon und der FC Chelsea - 15 Achtelfinalisten standen vor dem Mailänder Millionen-Match bereits fest. Mit dem AC Milan steht nun auch der letzte und 16. fest!

Mit Startgeld (15,64 Mio.) und Punkte-Prämien (2,8 Mio pro Sieg, 930.000 pro Remis) nehmen die Salzburger über 21 Mio. Euro in dieser Champions League-Saison ein. Und werden nun in der Europa League weitere Einnahmen lukrieren.

Aluminiumtreffer von Kapitän Theo Hernández als Ouvertüre

Das Duell zwischen dem italienischen und österreichischen Meister ging rasant los. Nachdem sich Ante Rebić gegen drei Salzburger durchsetzte, bediente der Ex-Frankfurter Theo Hernández. Der Bruder vom FC Bayern-Verteidiger Lucas zog vom linken Strafraumeck flach ab und die Kugel "küsste" die rechte Stange (3.). Auf der Gegenseite dann die Führungschance für Maurits Kjærgaard, der aus 16 Metern frei abzog - Fikayo Tomori warf sich tollkühn in den Flachschuss (11.).

Es ging und her, ehe Olivier Geroud auf der anderen Seite zur Stelle war und nach einem Eckball von links durch Sandro Tonali aus sieben Metern zu ungehindert per Kopfball die Führung für die Rossoneri erzielte (14.). Mit 36 Jahren und 33 Tagen ist der französische Weltmeister der älteste Spieler in der Geschichte der UEFA Champions League, der 21 Tore erzielt hat.

Stürmer Junior Adamu kam nach Oberschenkelverletzung ebenso zum Comeback wie Innenverteidiger Oumar Solet, der jedoch nicht fit wirkte. Für den 22-jährigen Franzosen kam der Einsatz zu früh und so blieb er in der Halbzeit in der Kabine. Und Junior Adamu hier kurz vor der Pause mit der großen Ausgleichs-Torchance.

Salzburger mit zahlreichen Offensiv-Momenten

Die intensive Partie blieb weiterhin abwechslungsreich und die Salzburger suchten ihre Chance in der Offensive. Wo sich der stets präsente Junior Adamu im 16-er nach Zuspiel von Wöber zwar an Tomori vorbeidrehte, sein halbhoher Abschluss jedoch zu zentral auf Keeper Ciprian Tătăruşanu (17.). Der 36-jährige Rumäne spielte für den verletzten Einser-Goalie Mike Maignan (Wadenmuskelriss) und parierte auch den satten Linksschuss von Lukas Sučić (37.).

Die Jaissle-Elf erfrischend angriffsfreudig weiterhin. Kurz vor dem Pausenpfiff schon wieder der auffällige Junior Adamu, der nach feiner Linksflanke von Maurits Kjærgaard per Direktabnahme allein vor und an Torhüter Tătăruşanu scheiterte (44.). Doch statt dem möglichen Ausgleichstor blieb es beim 1:0 für Milan zur Pause.

Doppelpack nach Wiederbeginn besiegelt 1. Auswärtsniederlage

Mit Wiederbeginn wurden die Gäste dann jedoch an diesem November-Abend kalt erwischt. Ante Rebić mit der Rechtsflanke an den 2. Pfosten, wo Olivier Giroud per Kopfball auflegte für Rade Krunić und der 29-jährige Bosnier ließ seinerseits mit seinem Kopfballtreffer Keeper Köhn keine Abwehrchance - 2:0 (46.). Und die "Rossoneri" legten schnell nach...schnell auch dabei unterwegs Rafael Leão, der über rechts im Sechzehner berherzt davon zog, flach quer passte und nachdem Dedic und Bernardo den Ball nicht unter Kontrolle bekamen, "bedankte" sich der Spieler des Abends - Olivier Giroud - entschlossen per Abstauber (57.).

Damit war spätestens zu diesem Zeitpunkt die Partie entschieden, nach den beiden 1:1-Remis beim FC Chelsea und Dinamo Zagreb die erste Auswärtsniederlage für die Salzburger besiegelt. Es spricht für den Charakter und die Moral der Roten Bullen, dass sie weiter nach Vorne spielten und unbedingt Ergebniskosmetik betreiben wollten. Der gebürtige Linzer Sučić "packte" einen aus, verfehlte mit seinem beherzten Distanzschuss jedoch knapp das gegnersiche Gehäuse (77.).

Erst teuer verkauft, dann bekommen wir Milans Klasse jedoch zu spüren. ABER: Wir überwintern europäisch! #MILSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 2, 2022

Unterschiedsspieler Olivier Giroud gegen junge Bullen

In Runde 6 blieben die Salzburger zwar letztendlich ohne Torerfolg und kassierten in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Junior Messias (90.+1) am Abend der "Giroud-Gala" gar noch den 4:0-Endstand, um dennoch auch in diesem Herbst wieder für viel Furore in der Champions League und dieser Hammergruppe gesorgt zu haben und erbobenen Hauptes als Dritter (6 Punkte) nun in die Europa League umsteigen. Dass es die Jaissle-Elf überhaupt bis zum abschließenden Spieltag so spannenden machte, verdient allein schon allerhöchsten Respekt....der österreichische Serienmeister war wieder Mal ein würdiger Vertreter seines Landes. RESPEKT!

Dinamo Zagreb verlor zeitgleich mit 2:1 bei Gruppensieger FC Chelsea (13) und ist Vierter mit 4 Zählern. Zweiter der AC Milan (10).

UEFA Champions League Gruppe E

Mittwoch, 2. November 2022, 21 Uhr, Stadio San Siro Giuseppe Meazza, Z: 75.000 (ausverkauft), SR: Antonio Mateu Lahoz/Spanien

AC Milan vs. FC Salzburg 4:0 (1:0)

AC Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu - Kalulu (86. Gabbia), Tomori, Kjær, Hernández (K, 78. Ballo) - Tonali, Bennacer (69. Pobega) - Rebić, Krunic (78. De Ketelaere), Rafael Leão (69. Junior Messias) - Giroud. Trainer: Stefano Pioli.

FC Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedić, Solet (46. Bernardo), Pavlović, Wöber (K, 77. Ulmer) - Seiwald, Gourna-Douath (64. Kameri), Sučić, Kjærgaard - Junior Adamu (62. Šeško), Okafor (77. Koita). Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 1:0 Giroud (14., Tonali), 2:0 Krunic (46., Giroud), 3:0 Giroud (57., Leão), 4:0 Junior Messias (90.+1, Giroud).

Gelbe Karten: Keine / Okafor (43., Foulspiel), Gourna-Douath (61., Foulspiel).

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty