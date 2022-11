Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und erstmals Eintracht Frankfurt (mit dem österreichischen Chefcoach Oliver Glasner) sind allein vier deutsche Bundesligisten bei der Achtelfinal-Auslosung der UEFA Champions League dabei. Die Auslosung erfolgte heute im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz. Ligaportal berichtete hier ab 12 Uhr LIVE! Die Hinspiele sind terminiert für 14./15./21./22. Februar, die Rückspiele für 7./8./14./15. März 2023. Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr (MEZ).

Auch David Alaba (hier mit CL-Torgarant Karim Benzema) und Titelverteidiger Real Madrid blicken interessiert nach Nyon zur Achtelfinal-Auslosung. Und bekamen den FC Liverpool zugelost!

Deutscher Rekordmeister FC Bayern mit allein 4 Alternativen

Die jeweiligen Gruppensieger und Mannschaften aus dem gleichen Nationalverband können nicht aufeinandertreffen. Außerdem kann es nicht zum Duell zwischen zwei Klubs kommen, die sich bereits in der Gruppenphase gegenüberstanden. Somit verbleiben für den souveränen Gruppensieger FC Bayern München (mit dem Punkte-Maximum von 18 Zählern!) mit dem AC Milan (aus FC Salzburg-Gruppe), Paris SG, FC Liverpool (mit Jürgen Klopp) oder Club Brügge nurmehr vier Alternativen.

FC Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann: "Generell gibt es leichtere Lose als Liverpool. Man kann den Spieß aber auch umdrehen. Es gibt nicht allzu viele Mannschaften, die Gruppenzweiter geworden sind und freiwillig gegen uns spielen."

Die acht gesetzten Gruppensieger sind: FC Bayern München, Titelverteidiger Real Madrid, SSC Neapel, FC Porto, Tottenham Hotspurs, FC Chelsea, Manchester City und Benfica Lissabon. Gruppenzweite: FC Liverpool, Club Brügge, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt, AC Mailand, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Paris SG.

Hier die Auslosung mit den Achtelfinal-Paarungen

12:05 Uhr: Die Auslosungszeremonie hat begonnen. Die 16 Achtelfinal-Teilnehmer werden vorgestellt.

12:10 Uhr: Hamit Altintop, ehem. Profi u.a. beim FC Bayern München & Real Madrid, betritt die Bühne. Das CL-Finale findet ja in Istanbul statt. Der 84-malige, türkische Teamspieler, der im deutschen Gelsenkirchen geboren wurde, wird als "Los-Fee" fungieren.

DAS sind die Paarungen:

RB Leipzig vs. Manchester City

Club Brügge vs. Benfica Lissabon

FC Liverpool vs. Real Madrid

AC Milan vs. Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs. SSC Napoli

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea

Inter Mailand vs. FC Porto

Paris SG vs. FC Bayern München

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat. Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es ein Elfmeterschießen.

Weitere TERMINE

Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April

Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai

Finale: 10. Juni 2023 in Istanbul (Atatürk-Olympiastadion)

Die Auslosung für das Viertelfinale, Halbfinale und Finale ist am Freitag, den 17. März 2023.

Fotocredit: IMAGO