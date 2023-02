Bei manch Gegenspieler hat der seit wenigen Tagen 31-jährige, brasilianische Top-Stürmer Neymar von Paris SG, am kommenden Dienstag im Champions League-Achtelfinale in Paris auf den FC Bayern München treffend (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), schon für schlaflose Nächte gesorgt. Doch nun auch auf eher unrühmliche Weise bei seinen Nachbarn im Villenviertel des Pariser Vorortes Bougival.

"Er ist ein respektloser Mensch"

Wie die BILD weiß, sei Neymar dafür bekannt, dort bis in die Morgenstunden zu feiern. Sehr zum Ärger der Gemeinde! Die Nachbarn sind inzwischen so genervt vom 124-maligen Nationalspieler vom Zuckerhut, dass der Bürgermeister sogar mit der Staatsanwaltschaft droht.

Auslöser war offenbar der 31. Geburtstag (am 5. Februar) des Filigrantechnikers. Den soll Neymar in seiner fünfstöckigen Villa so lange und so laut gefeiert haben, dass die Einwohner von Bougival wohl gleich mehrfach die Polizei gerufen haben.



Sogar Bürgermeister Luc Watelle ist empört. Er wohnt in der Nähe von Neymar, sagt gegenüber „Le Parisien“: „Er ein respektloser Mensch. Es war nicht nur Lärm. Es war ungeheuer nervig. Was tut man mit jemandem, dem es egal ist, ob er 135 Euro Strafe zahlt, wenn man bedenkt, was er verdient? Irgendwann werden wir wegen wiederholter Ordnungswidrigkeiten seine Akte an die Staatsanwaltschaft schicken.“

Und damit nicht genug, Watelle wirft dem Angreifer auch Ignoranz vor: „Er ist seit 6 Jahren hier, und wir haben noch nicht einmal seine Nasenspitze gesehen. Es ist zum Beispiel schade, ihn nie mit den Jugendlichen auf den Fußballplätzen von Bougival zu sehen.“

Auch sportlich läuft es nicht bei Neymar & PSG vor FC Bayern-Duell

Es ist nicht das erste Mal, dass Neymar für Party-Unmut sorgt. Nach der PSG-Meisterschaft im vergangenen Jahr habe er bis 5 Uhr morgens gefeiert. Damals sollen seine Nachbarn ebenfalls gar nicht begeistert gewesen sein.



Sportlich läuft es auch nicht für den Brasilianer. Nach dem Pokal-Aus bei Olympique Marseille verlor Paris SG am Samstag in der Liga bei AS Monaco (1:3). Und das ausgerechnet vor dem wichtigen Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag gegen den FC Bayern München.

PSG loses in Monaco (3-1)

