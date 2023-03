Müller warnt vor Paris

Bayern Münchens Thomas Müller geht mit einer Mischung aus großem Respekt und Zuversicht ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain. "Es ist schon eine einzigartige Situation, die frisch gekürten Plätze 1 und 2 der Weltfußballer-Wahl im Angriff zu haben", schrieb der 33-Jährige in seinem Newsletter "esmüllert" mit Blick auf Lionel Messi und Kylian Mbappe: "Unser knapper Sieg im Hinspiel ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns. Das gibt uns Sicherheit."

In Paris hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister ein 1:0 vorgelegt, nun kommt es am Mittwoch in München zum Rückspiel. "Wir gehen mit breiter Brust und Optimismus in eine hoffentlich berauschende Champions-League-Nacht", betonte Müller.

Bei PSG sei nicht etwa Weltfußballer Messi der überragende Mann, sondern Mbappe, den Müller als "eine absolute Gefahr" bezeichnete. Der 24-Jährige, der im Hinspiel aufgrund einer gerade erst auskurierten Verletzung nicht von Beginn an auf dem Platz stand, sei "vielleicht aktuell der Unterschiedsspieler schlechthin", schrieb Müller: "Dessen sind wir uns aber auch fürs Rückspiel voll bewusst."

