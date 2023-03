Matthijs de Ligt war entscheidend für die Bayern

Matthijs de Ligt darf sich nach seiner Rettungstat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain über ein ganz besonderes Dankeschön freuen. "Ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Türe stellen", sagte Torwart Yann Sommer nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg von Bayern München mit einem gelösten Schmunzeln.

Der Schweizer Nationalkeeper hatte den Ball bei einem Dribbling verloren und musste machtlos zusehen, wie PSG-Profi Vitinha an ihm vorbei aufs verwaiste Tor schoss. "Der Ballverlust war Herzinfarkt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Doch de Ligt rettete per Grätsche auf der Linie (38.). "Das war schöner als ein Tor", sagte der Niederländer - und, dass er die versprochene Süßigkeit "liebe. Aber nicht zu viel!"

Laut Thomas Müller reicht ein LKW jedoch nicht, der Kapitän verlangte lachend "einen doppelten" für den Abwehrhelden. Sommer fand es "überragend, wie er mitdenkt und die Situation rettet".

Präsident Herbert Hainer lobte: "Matthijs ist unheimlich stabil, er gewinnt fast jedes Kopfballduell, da hat er super gerettet. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist."

Und Trainer Julian Nagelsmann schwärmte: "Matthijs liebt es, zu verteidigen. Es gibt so viele Verteidiger, die da aufhören zu laufen, weil sie sagen: 'Ist schon vorbei.' Neun von zehn bleiben stehen."

De Ligt lief weiter. Warum? "Never give up, das ist mein Moto", sagte er, also niemals aufgeben: "Ich bin ein Verteidiger, der immer alles gibt."

