Eine Halbzeit ist im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und RB Leipzig (Hinspiel: 1:1) gespielt und schon sind die vagen Hoffnungen der überforderten Sachsen auf einen Einzug in das Viertelfinale auf ein Minimum gesunken. Mit seinem lupenreinen Hattrick hat Tor-Garant Erling Haaland den deutschen Pokalsieger um Ex-Haaland-Coach Marco Rose (beim BVB & FC Red Bull Salzburg) bereits vor der Pause aus allen Königsklassen-Träumen gerissen. Was für eine irre Tor-Quote des 22-jährigen Norwegers: 25 CL-Spiele = 31 Treffer! Jetzt alles Weitere zum City-Torrausch im Ligaportal-LIVETICKER

Doppelpack bringt 2:0 zwischen 22. - 24. Min.!

Zu den Toren:

22. Minute - 1:0 Erling Haaland! Leipzigs Henrichs war beim Kopfball von Rodri mit dem ausgestreckten Arm am Ball - aus kürzester Distanz das Ganze kaum vermeidbar, eine heikle und strittige Szene und harte Entscheidung. Erling Haaland ist´s egal...vom Punkt platziert, flach und knallhart auf dem nassen Terrain ins rechte Eck.

24. Minute - 2:0 Erling Haaland! Die Skyblues gehen wuchtig und hochstehend vorne drauf, Akanji und Haaland zunächst mit dem Aufbau im Halbfeld. De Bruyne zündet in der Folge die Rakete aus der 3. Reihe und zimmert die Kugel im Regen von Manchester an die Unterkante der Querlatte. Haaland reagiert schlussendlich gedankenschnell und staubt via Kopfball aus kurzer Distanz ab - Doppelschlag!

45. + 2 Min. - 3:0 Erling Haaland! Nach De Bruyne-Ecke von links schraubt sich zunächst Dias am Fünfer hoch. Diesen stark gesetzten Kopfball kann RBL-Keeper Blaswich unter der Mithilfe des Pfosten noch auf der Linie retten, doch hält Haaland am 2. Pfosten beim Klärungsversuch von der Torlinie das Schienbein hin und markiert seinen etwas staubigen 3. Treffer.

Fotocredit: IMAGO/Pro Sports Imagines