Nachfolgend Auszüge der interessantesten Statements zu den Dienstag-Achtelfinal-Partien der UEFA Champions League mit den Spielen Manchester City vs. RB Leipzig (7:0, Gesamtscore: 7:1) und FC Porto vs. Inter Mailand (0:0, Gesamtscore: 0:1) und andere aktuell spannende Themen bei Sky Sport Austria.

Volle Konzentration & Urgewalt: Erling Haaland! Hier beim Elfmeter zum 1:0 für Manchester City und seinem ersten von 5 Treffern gegen RB Leipzig binnen nicht mal einer Spielstunde. Wieder mal eine magische Nacht für den 22-jährigen Norweger.

„Vor allem seine Mentalität ist herausragend!”

Pep Guardiola (Trainer Manchester City) über...

…das Spiel: „Es war natürlich eine richtig gute Leistung von all unseren Spielern. Eigentlich hat mir heute alles gefallen, auch wie uns die Flügel geholfen haben ins Pressing zu gehen war unglaublich gut. Ein paar Probleme hatten wir schon, auch im Aufbau von hinten raus, aber die Probleme haben wir uns selbst bereitet. In Summe war es einfach gut, mit Ball sowie ohne Ball. Natürlich haben wir viele Tore erzielt, Erling Haaland - unglaublich.“



…Erling Haaland: „Man muss bedenken, dass er die 5 Tore in 60 Minuten gemacht. Er hat ein unglaubliches Talent und vor allem seine Mentalität ist herausragend. Es geht aber nicht nur immer darum, Tore zu schießen, denn es gibt auch die Möglichkeit, Tore zu kassieren. Wir haben immer viele Tore gemacht. Jetzt ist es einfach schön, zu sehen, wie er spielt und uns hilft. Wir hatten aber davor auch andere gute Stürmer, die alle diesen Torinstinkt haben. Haaland ist aber schon speziell.“



Marco Rose (Trainer RB Leipzig): „Wir haben 7:0 verloren. Das ist schwer enttäuschend. Es ist ein verdienter Sieg von City. Wir hatten heute einfach zu viele Fehler, vor allem bei Standardsituationen. Wir hatten zu wenig Aufmerksamkeit auf zweite Bälle. Wir haben uns wegpressen lassen. Dinge, die uns eigentlich auszeichnen sollten, hat City heute auf den Platz gebracht. Es ist aber auch nicht überraschend bei der Qualität der Mannschaft. Gegen City, beziehungsweise grundsätzlich in der Champions League K.o.-Phase, brauchst du zwei gute Spiele und nicht nur eine gute Halbzeit. Dementsprechend sind wir verdient ausgeschieden.“

„Wenn wir 7:0 verlieren, können wir nicht über VAR reden"

Benjamin Henrichs (RB Leipzig) über die strittige Elfmeterszene: „Ich glaube, wenn wir 7:0 verlieren, können wir nicht über den Videoschiedsrichter reden. Ich habe die Szene nochmal gesehen und nachher auch mit dem Schiedsrichter gesprochen und gesagt, dass es auf keinen Fall ein Handspiel und ein Elfmeter ist. Er hat mir gesagt, dass er das Handspiel auch nicht richtig gesehen hat, sondern es ihm gesagt wurde. Er hat es sich dann nochmal den Videobeweis angeschaut und mir gesagt, dass es der Videobeweis ist, er nichts dafür kann und ihm gesagt wurde, dass es ein Handspiel ist und er somit dann auf Elfmeter entscheidet. Er sagt mir eigentlich selber, dass er es nicht gesehen hat und entscheidet dann trotzdem so, wovon du natürlich aus dem Konzept gebracht wirst. Dann mit dem 2:0 direkt hinterher ist es natürlich schwierig, hier zurückzukommen, aber 7:0 darfst du nicht verlieren.“



Willi Orban (RB Leipzig) über...

…das Spiel: „Es ist relativ einfach, sie haben besser gespielt als wir. Bis zum Elfmeter waren wir ganz ordentlich drinnen und haben versucht, unseren Matchplan umzusetzen. Es ist dann unglücklich, diesen Elfmeter gegen uns zu pfeifen, aber wir sind die letzten heute, die jetzt auf den Schiri zeigen. Das 2. Tor war auch bitter, da hätte man ev. auch Foul geben können, aber das ist auch nicht für uns entschieden worden. Wir haben genug Dinge falsch gemacht. Es war einfach ein Scheißtag heute. Alles Gute an City.“



…strittigen Elfmeter: „Es hat keiner mitbekommen, keiner von City und keiner von uns. Ich habe es selbst nicht nochmal gesehen aber mir sagen lassen, dass es schon eine mutige Entscheidung ist, den Elfmeter zu pfeifen. Auf dem Niveau ist so eine Entscheidung gegen dich auswärts gegen City eine schlechte Entscheidung. Wenn du dann so in Rückstand gerätst, macht es dir die Sache natürlich nicht einfacher.“



Stefan Posch (FC Bologna) über...

…seine Einberufung ins Nationalteam: „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich dabei bin. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann und glaube, dass ich der Mannschaft auch gut helfen kann. Es sind natürlich zwei sehr wichtige Spiele für uns und es wäre natürlich schön, wenn wir gleich beide gewinnen könnten. Es sind auf dem Papier zwei einfache Gegner, aber wie wir wissen, sind alle Spiele schwierig.“



…Marko Arnautovic: „Marko war ja jetzt länger verletzt und deswegen hat er auch nicht gespielt. Ich denke, wenn er wieder bei 100% ist, dass er dann auch wieder spielen wird. Er hat acht Saisontore und wir wissen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er kann uns sehr viel weiterhelfen und deshalb wird seine Zeit auch wieder kommen.“



…Inter Mailand: „Sie haben natürlich eine sehr starke Mannschaft. Vielleicht sind sie gerade jetzt nicht in so einer guten Phase, vielleicht gerade nicht in Form. Es wird also sicher kein einfaches Spiel für sie aber sie haben natürlich die individuelle Qualität. Wenn man die Namen ansieht, sind die schon sehr groß. Ich denke, dass Di Marco und Škriniar schon zwei Spieler sind, die ihnen in den letzten Spielen sehr gefehlt haben. Inter Mailand hat immer den Anspruch, Meister zu werden. Deshalb kriselt es bei so einem großen Verein natürlich schnell.“



…seine Zukunft: „Bologna hat eine Kaufoption. Es finden gerade Gespräche statt und man wird sehen, was im Sommer passiert und wie es weitergeht. Die ersten sechs Monate sind sehr gut gelaufen für mich. Ich habe immer gespielt, auch ein paar Tore gemacht und der Mannschaft auch helfen können. Wir sind a auf einem super Weg hier. Der Anfang war natürlich etwas schwierig, auch die Umstellung der Sprache, aber ich glaube es ist eine super Lebenserfahrung, eine neue Sprache zu lernen und neue Leute kennenzulernen. Ich fühle mich wohl hier. Deshalb spricht eigentlich nicht so viel dagegen, dass es hier nicht weitergeht.“

Herzog: „Für mich ist es ein ganz ein brutaler Elfmeter"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel und Erling Haaland: „Abgesehen davon, dass Manchester City RB Leipzig zerstört hat, war natürlich Erling Haaland mit seinen fünf Treffern ein Wahnsinn. Ich glaube schon, dass er glücklich über seine Leistung war. Man hat ihm aber schon ein bisschen angemerkt, dass er gerne noch hätte weiterspielen wollen. Da wären noch ein bis zwei Treffer drinnen gewesen, wenn du so ein Spiel hast, wo jeder Torschuss von dir reingeht, und das wäre dann der Rekord gewesen. Auch wenn er am Wochenende ein wichtiges Spiel hat, war es jetzt nicht so, dass er sich die letzten 30 Minuten körperlich hätte zerreißen müssen. Er räumt einfach alles weg, bis der Ball im Tor ist. Über 90 Minuten war Leipzig aber total chancenlos. Die Leistung von Leipzig war unterirdisch. Nach vorne ist überhaupt nichts passiert.“



…das Handspiel von Henrichs: „Für mich ist es ein ganz ein brutaler Elfmeter. Es war im Endeffekt auch der Schlüssel zum Erfolg für Manchester City. Von der Regel her, war er aber vertretbar.“



…portugiesischen Fußball: „Die Portugiesen haben mit die beste Ausbildung und einen guten Zugang zu den jungen Brasilianern, die sie dann schnell nach Europa holen. Sie zeigen international ihre Qualität. Porto, Benfica und Sporting Lissabon sind alles Mannschaften, die in den letzten 10-20 Jahren wahrscheinlich den höchsten Ertrag gemacht haben, wenn sie Spieler verkaufen. Benfica Lissabon spielt einen fantastischen Fußball.“



…den einberufenen ÖFB-Team-Kader für EM-Quali-Auftaktspiele in Linz: „Man sieht die Philosophie von Ralf Rangnick. Er baut auf junge Spieler, die ein Tempo haben, wie Honsak, der auch Dynamik und Wucht hat. Auer war auf der linken Seite in den letzten Wochen bei Rapid auch sehr stark. Er hat einen super linken Fuß und kann gefährliche Flanken hereinschlagen.“

„Wird vlt. bei ersten Trainings die ein oder andere Verwechslung geben"

…seine neue Aufgabe als Co-Trainer von Südkorea: „Es wird wieder eine neue Herausforderung und eine neue Geschichte. Wir haben gleich Spiele gegen Uruguay und Kolumbien, da spielen schon richtige Superstars mit. Ich habe eine extreme Vorfreude auf die Herausforderung. Es erwartet mich eine neue Kultur und neue Spieler. Es wird am Anfang schon ein bisschen schwerer werden, weil die Namen ziemlich ähnlich sind.

Klar kenne ich die meisten Spieler, aber es wird vielleicht trotzdem bei den ersten ein bis zwei Trainings noch die ein oder andere Verwechslung geben. Das ist aber normal, denn dieses Problem habe ich in Israel damals auch gehabt. Derweil sage ich einmal Hello auf Englisch, aber diese kurzen Kommandos sind kein Problem. Richtig Koreanisch zu lernen, wird eine riesige Herausforderung.“

"Habe nicht verstanden, dass Haaland nach 57 Min. ausgewechselt wurde"

Lothar Matthäus (Sky-Experte) über...

…Leistung von Erling Haaland: „Unterm Strich steht der Erfolg. Was ich aber nicht verstanden habe war, dass er nach 57 Minuten ausgewechselt wurde, denn er hätte etwas Historisches schaffen können heute. Ich weiß nicht, ob ich als Trainer so einen Rekord nicht ein bisschen zuspielen muss. Sonst war diese Haaland-Show sensationell. Mit welcher Qualität, mit welcher Kraft und mit welcher Energie er diesen Fußball lebt, er ist einfach nicht zu stoppen. Wir brauchen nicht diskutieren, ob Haaland zu City passt oder nicht, denn die Tore sprechen für sich.

Guardiola ist verantwortlich für die Mannschaft und für die Erfolge und sie haben ja noch einige Spiele, aber das wäre heute schon eine einmalige Chance gewesen, etwas Historisches aufzustellen. Er ist überall dort gestanden, wo der Ball hinkam, um ihn dann ins Netz zu setzen. Bei ihm glaube ich, dass er das Niveau die nächsten 10 Jahre noch hält. Er hat immer die richtigen Schritte gemacht bisher in seinem Karriereplan. Man sieht auch die Anerkennung in der Mannschaft, die er genießt und sich erarbeitet hat, mit jedem Training, jedem Tor und jedem Einsatz.“



…Pep Guardiola: „Er ist dafür bekannt, etwas Spezielles zu machen, was keiner erwartet. Er will irgendetwas der Welt zeigen, von dem wir bisher vielleicht noch nicht verstanden haben, was er uns zeigen will. Ab und zu denkt er vielleicht Dinge weiter, die wir noch nicht begriffen haben, oder nicht begreifen werden. Er hat die Verantwortung, und wird sich schon etwas dabei denken.“

"Zähle ManCity mit FC Bayern & Real zum engeren Favoritenkreis"

…Manchester City: „Führender in der Premier League sind sie nicht, da ist Arsenal fünf Punkte voraus. Sie haben auch nicht diese Saison in England, wo sie, wie immer, durchmarschiert sind. Im letzten Jahr haben sie zwar mit Liverpool einen Zweikampf gehabt, haben dann aber trotzdem 96 oder 98 Punkte gehabt. Das ist nicht mehr so dominant, wie in den letzten Jahren. Vielleicht konzentrieren sie sich auch ein bisschen auf die Champions League.

Andererseits hat die Mannschaft natürlich eine hohe Qualität und einen Erfolgstrainer. Das große Ziel von Manchester City ist natürlich der Henkelpott, den wollen sie schon seit einigen Jahren, und dafür werden sie in dieser Saison alles geben. Die Mannschaft haben sie dafür. Ich zähle Manchester City zum engeren Favoritenkreis mit dem FC Bayern und Real Madrid.“



…Leistung von RB Leipzig: „Leipzig hat ohne Mut gespielt. Es ist ein ganz schwarzer Tag für den deutschen Fußball, denn das sind unsere Vertreter und darauf können wir nicht stolz sein.“



…portugiesischen Fußball: „Der portugiesische Fußball bringt immer viele Talente, gerade aus dem brasilianischen Markt. Sie haben Qualität, sind fußballverrückt und haben ihre drei bis vier Mannschaften. Dadurch ist es so, dass sie immer wieder ihre Spuren hinterlassen. Zwei portugiesische Mannschaften im Viertelfinale, hat es noch nie gegeben. Die haben schon hohe Qualität.“



…Inter Mailand: „Zufrieden sind sie nicht. Der 2. Tabellenplatz ist ok, aber sie sind 18 Punkte hinter Neapel, und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Inter ist auch unzufrieden und es wird auch über den Trainer diskutiert. Inter ist sicher nicht in der Form, wie sich das die Fans wünschen würden. Natürlich drücke ich aber Inter weiterhin die Daumen.

Sie sind jetzt in der Champions League dabei und haben wieder eine große Chance, sich für nächstes Jahr zu qualifizieren. Es war jahrelang so, dass gerade der Mailänder-Fußball in Italien der Musik hinterhergelaufen ist. Ich freue mich natürlich für jeden Erfolg, den Inter Mailand hat, sowohl national als auch international. Eine Verlängerung wäre heute verdient gewesen für den FC Porto. Es war ein sehr glückliches Weiterkommen. Sie sind die Außenseiter in dieser Champions League Saison.“

Matthäus: "Andi gehört zum Fußball dazu"

…neue Aufgabe von Andreas Herzog in Südkorea: „Ich finde es gut. Andi gehört zum Fußball dazu und es ist doch schön, dass er diese Erfahrung sammeln kann. Von jeder Herausforderung bleibt etwas hängen, du veränderst dich und das bringt dich weiter in deinem Leben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Von dem her sage ich – Gratulation.“

