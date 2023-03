Von den 4 Bundesliga-Klubs, die ins UEFA Champions League-Achtelfinale aufgestiegen waren, ist nur noch der FC Bayern München übrig geblieben. Während der BVB, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt (erstmals in Königsklasse dabei) ausgeschieden sind. Neben einem deutschen Vertreter verbleiben für das Viertelfinale ein Klub aus Spanien (Titeltverteidiger Real Madrid mit David Alaba), Portugal (Benfica Lissabon mit Ex-FC Salzburg-Coach Roger Schmidt) und zwei aus England (Meister Manchester City & BVB-Bezwinger FC Chelsea) sowie gleich 3 Teams aus Italien mit Seria A-Spitzenreiter SSC Napoli, AC und Inter Mailand. Die Auslosung erfolgte heute im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz. Ligaportal berichtete hier ab 12 Uhr LIVE! Das Viertelfinale findet am 11./12. und 18./19. April statt, das Halbfinale am 9./10. und 16./17. Mai 2023. Anpfiff jeweils um 21 Uhr (MEZ). HAMMERLOS für den FC Bayern München!

Auch David Alaba (hier mit CL-Torgarant Karim Benzema) und Titelverteidiger Real Madrid blicken interessiert nach Nyon zur Viertelfinal-Auslosung. Real trifft auf den FC Chelsea London!

AKTUALISIEREN



DAS sind die CL-Viertelfinal-Paarungen:

Real Madrid - FC Chelsea London

Benfica Lissabon - Inter Mailand

Manchester City - FC Bayern München

AC Mailand - SSC Napoli





DAS sind die CL-Halbfinal-Paarungen:

Sieger aus AC Mailand vs. SSC Napoli gegen Sieger aus Benfica Lissabon vs. Inter Mailand

Sieger aus Real Madrid vs. FC Chelsea gegen Sieger aus Manchester City vs. FC Bayern

TERMINE

Viertelfinale: 11./12. und 18./19. April 2023

Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai

Finale: 10. Juni 2023 in Istanbul (Atatürk-Olympiastadion)

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat. Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es ein Elfmeterschießen.

Fotocredit: IMAGO