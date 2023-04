In den Mittwoch-Partien der Champions League-Viertelfinal-Hinspiele siegten die Heim-Mannschaften. Im Aufeinandertreffen der "Henkelpott"-Gewinner der beiden vergangenen Jahre zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea London setzten sich die "Königlichen" um den starken ÖFB-Teamspieler David Alaba verdient mit 2:0 durch, während im italienischen Duell Meister AC Milan gegen den aktuellen Spitzenreiter der Serie A - SSC Neapel - ein 1:0 vorlegte. Nachfolgend Statements zu beiden Spielen, inklusive der Sky-Experten Peter Stöger und Marc Janko.

Souveräner, routinierter Auftritt vom 30-jährigen ÖFB-Teamspieler David Alaba, an dem hier auch der 23-jährige Portugiese João Félix (vom FC Chelsea bis zum Sommer von Atletico Madrid ausgeliehen) nicht vorbei kam. Im Hintergrund der gebürtige Linzer Mateo Kovačić (Chelsea).

"...und den Rest macht das Bernabeau"

Toni Kroos (Mittelfeldspieler Real Madrid): „Wir können zufrieden sein. Wir haben das Spiel kontrolliert, hatten zwei, drei Momente, wo wir den Konter nicht ganz so gut unterbunden haben. Dann haben wir einmal wieder einen guten Torwart hinten drin gehabt. Grundsätzlich waren wir die bessere Mannschaft, die das Spiel kontrolliert hat. Ich hatte auf dem Platz das Gefühl, dass wir mit ein bisschen mehr Ruhe und Genauigkeit im letzten Drittel noch einige Chancen mehr kreieren hätten können. Alles in allem haben wir es kontrolliert. Die Energie war gut, die Zweikämpfe waren sehr gut. Wir haben gewusst, dass Chelsea nicht mit der allerbesten Form kommt und den Rest macht das Bernabeu.“



Thibaut Courtois (Torhüter Real Madrid): „Wenn man sich die ersten 10 bis 20 Minuten ansieht, dann war es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams waren im Konter gefährlich, dann haben wir getroffen und in weiterer Folge auch gut verteidigt. Ich denke, wir hätten das 2:0 auch etwas früher machen und generell einen höheren Vorsprung herausspielen können. Dennoch sind wir zufrieden. Wir wissen, dass erst die Hälfte geschafft ist.“

Real-Fans "sind Feuer und Flamme für diesen Wettbewerb"

Real-Stürmer Vinícius Júnior (von der UEFA zum Man of the Match gewählt): "Wir haben sehr gut gespielt und die ganze Zeit über Druck gemacht, so wie wir es in dieser Phase der letzten Saison getan haben. Das war eine unserer besten Leistungen in dieser Spielzeit. Aber in diesem Duell ist erst Halbzeit. Es ist weiterhin alles möglich. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und wissen, dass ein Auswärtsspiel gegen Chelsea schwierig sein kann.

Jeder Spieler, der dieses Trikot für Real trägt, weiß, wie besonders die Champions League ist. Vor allem im Bernabéu mit diesen Fans im Rücken. Sie sind Feuer und Flamme für diesen Wettbewerb. Wenn man für Madrid spielt, muss man von dem Ehrgeiz getrieben sein, in der Champions League zu spielen und sie zu gewinnen."

Cheftrainer Carlo Ancelotti nach seinem 35. CL-Sieg mit Real: "Wir haben ein starkes Spiel gemacht. Und das müssen wir in London wieder tun, um das Halbfinale zu erreichen. Wir sind mit dem Ziel angetreten, uns einen Vorteil für das Rückspiel zu verschaffen, und das haben wir geschafft. Chelsea ist eine sehr gute Mannschaft, das haben sie auch heute phasenweise gezeigt. Wir haben uns sehr bemüht, den Ball zurückzuerobern und zu pressen, als Gleichzahl herrschte. Das hat uns vielleicht ein bisschen viel Energie gekostet. Aber ich bin zufrieden mit unserer Leistung und möchte, dass wir an der Stamford Bridge mehr davon zeigen.

Valverde war wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Platz. Er hat mit so viel Intensität gespielt und uns defensiv geholfen. Wir müssen ruhig bleiben und verstehen, dass im Fußball alles passieren kann, auch wenn wir im Vorteil sind. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und mit unserer Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen kämpfen und uns für weitere 90 Minuten an der Stamford Bridge aufopfern. Chelsea wird nächste Woche alles versuchen."

"An der Stamford Bridge können besondere Dinge passieren"

Frank Lampard (Teammanager FC Chelsea): "Ich bin stolz auf die 10 Spieler. Das Enttäuschende ist, dass die Ecke, die zum 2. Tor geführt hat, durch einen Fehler entstanden ist. Ich glaube nicht, dass sie uns in Überzahl komplett dominiert haben, was an der Einstellung lag. Wir hatten drei ziemlich gute Chancen in diesem Spiel. Es gibt also einige positive Aspekte, aber das Ergebnis ist die Realität.

Ich habe den Spielern gesagt, dass an der Stamford Bridge besondere Dinge passieren können. Sie sind eine sehr gute Mannschaft, aber wir müssen alle daran glauben. Ich glaube, die Spieler müssen erst einmal begreifen, wie gut sie sind und was sie leisten können. Und vielleicht fehlt uns das im Moment noch ein bisschen. Nächste Woche wird es ein Kampf werden. Wir müssen uns auf jeden Fall steigern. Wir müssen mit einer positiven Einstellung in das Rückspiel gehen. Wenn wir das tun, können wir es mit der Qualität, die wir in der Mannschaft haben, schaffen."

"Bei Mannschaft des FC Bayern passt momentan etwas nicht"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die Situation beim FC Bayern München: „Da muss man kein Experte sein, um zu sehen und zu spüren, dass bei dieser Mannschaft momentan etwas nicht passt. Man hat auch von gestern auf heute die Meldung bekommen, dass es in der Kabine zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Das heißt, irgendetwas rumort in der Kabine innerhalb der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass es ein großer „Fist Fight“ gewesen ist, sondern eine kleine Rangelei. Das passiert in Kabinen, ich würde es nicht zu hoch hängen.

Es zeigt aber dennoch, dass nicht alles eitel Wonne ist. Man hat auch insgeheim gehofft, dass es den berühmten Trainereffekt geben wird. Das ist eindeutig nach hinten losgegangen. Man wechselte mit der Angst, dass man alle drei Titel verliert und jetzt hat man de facto nur mehr die Meisterschaft.“

…Real-Torjäger Karim Benzema: „Viele haben ihn schon abgeschrieben. Er zeigt jedes Jahr, dass er einfach nicht schlechter wird. Er ist anscheinend wie Rotwein. Je älter er wird, desto besser wird er. Er ist jetzt auch seit etlichen Jahren aus dem Schatten des großen Christiano Ronaldo bei Madrid herausgetreten und passt perfekt zu dieser Mannschaft.“



…David Alaba: „Ich habe noch immer das Gefühl, dass er in Österreich nicht den Credit bekommt, den er sich eigentlich erarbeitet hat. Er spielt bei dem möglicherweise besten Team der Welt, Real Madrid, höher geht es eigentlich nicht mehr. Von der Zuwendung und Anerkennung ist noch Luft nach oben.“

"War maximal Babyrakete"

…die Leistung des FC Chelsea in Madrid: „Wir haben im Vorfeld gemeint, dass man bei Chelsea aufgrund der Kaderqualität, wenn man sich die Spieler einzeln anschaut, immer die Erwartung hat, dass sie jeden Moment explodieren können. Heute war es maximal eine Babyrakete.“



…Chelsea-Coach Frank Lampard: „Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, zu einer so verunsicherten Mannschaft mitten in der Saison dazuzukommen. Der Trainereffekt hat auch hier nicht eingeschlagen. Vielleicht kann er im Sommer den Besitzer überreden, nochmal 600 Millionen zu investieren, dann können sie noch ein paar Leute kaufen und vielleicht ist dann jemand dabei, der passt.“



…die Chancen des SSC Napoli auf das Halbfinale: „Das ist die ganz große Hoffnung für die Neapolitaner. Wenn Osimhen und zumindest noch Simeone zurückkommen könnten, dann würde das helfen. Sie haben heute auch ihre Chancen vorgefunden, es ist und bleibt sehr eng in dieser Partie. Mich hat Milan in der Hinsicht überrascht, dass sie mit einer Leidenschaft verteidigt haben, wie ich sie selten gesehen habe.“



…den AC Milan: „Man sieht, dass der Mannschaft die Viererkette-Formation besser zu Gesicht steht. Pioli hat vor kurzem auf die Viererkette umgestellt und seither wirkt es auf mich noch stabiler. Dazu kommt noch diese Leidenschaft. Dass die Italiener verteidigen können, ist kein Geheimnis.“

„Habe bei Chelsea diese Saison schon weit dümmere Entscheidungen gesehen“

Peter Stöger (Sky Experte) über...



…die Stärke von Real Madrid: „Das Gefüge bei Real Madrid mit diesen Klassespielern ist eingespielt. Das ist flüssig. Bei Chelsea sind lauter gute Spieler, die gefühlt jede Woche in einer anderen Formation spielen mit einem anderen System und einem anderen Zugang. Die haben sich noch nicht gefunden. Die Qualität ist da, aber man hat gesehen, dass es nicht so flüssig läuft.“



…David Alaba: „Er war schon immer gut, aber mit seiner Erfahrung kann man ihn überall hinstellen. Er weiß, was jede Position verlangt und die Qualität hat er. Er ist einer der Führungsspieler.“

…den erneuten Trainerwechsel beim FC Chelsea: „Für diese kurzfristige Geschichte, wenn man einen Trainerwechsel machen will, jemanden wie Frank Lampard zu diesem Klub zu holen ist keine dumme Entscheidung. Da habe ich bei Chelsea diese Saison schon weit dümmere Entscheidungen gesehen als diesen Trainer zu holen.“



…die Favoritenrolle im Rückspiel zwischen dem AC Milan und SSC Napoli: „Neapel spielt eine außergewöhnliche Saison, aber wie die letzten Wochen verlaufen sind und wie sich Milan wieder reingearbeitet hat, wird es eine richtig schwere Aufgabe. Nach diesem Ergebnis und den Vorzeichen sehe ich Milan in einer sehr guten Möglichkeit hier weiterzukommen.“

"Dass Milan dabei ist, ist für mich eine Überraschung"

…die Stärke der italienischen Vereine in der Champions League: „Ich weiß nicht, ob es eine Auferstehung ist. Dass Neapel, so wie sie diese Saison spielen, vorne dabei ist, ist für mich keine Überraschung. Dass Milan dabei ist, ist für mich eine Überraschung. Es zeigt, dass Mannschaften mit einigermaßen routinierten Spielern in diesen Bewerben nicht verkehrt liegen, um erfolgreich zu sein.“

