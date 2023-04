Dem FC Bayern droht das Aus in der Champions League

Die Hoffnungen auf ein Weiterkommen des FC Bayern in der Champions League sind gering. Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister das 0:3 aus dem Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der heimischen Allianz Arena doch noch umbiegen und ins Halbfinale einziehen, würde Sportwettenanbieter bwin das 13,00-fache des Einsatzes zurückzahlen.

Das Spiel an sich sehen die Buchmacher einigermaßen ausgeglichen. Der Premier-League-Meister ist mit einer Siegquote von 2,37 in der regulären Spielzeit leicht favorisiert gegenüber den Bayern (2,70).

Die Skyblues um Nationalspieler Ilkay Gündogan sind auch der große Favorit auf den Titel. Gewinnt ManCity zum ersten Mal den begehrten Henkelpott, zahlt bwin das 1,90-fache des Einsatzes zurück. Als größten Herausforderer sehen die Buchmacher Titelverteidiger Real Madrid (5,00).

