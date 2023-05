Die wichtigsten Statements zum Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City (1:1) nachfolgend von Sky Sport Austria.

"Die Qualität ist sehr hoch, da muss man immer auf der Hut sein"

David Alaba (Innenverteidiger Real Madrid) über...

…das Spiel: „Natürlich ist es irgendwo bitter, weil wir speziell in der 2. Halbzeit sehr gut rauskommen und näher am 2:0 dran sind. Wir machen dann das Tor vorne nicht und dann kam das 1:1 vielleicht irgendwo unerwartet, weil wir am Drücker waren. Irgendwo ist es ein bisschen bitter, aber wir haben noch ein Spiel vor uns und da wollen wir natürlich alles in die Waagschale werfen.“



…die Zeitpunkte der Tore: „Die Qualität ist bei beiden Mannschaften sehr hoch und da wird der kleinste Fehler bestraft. Wir bekommen ein Weitschusstor in der 2. Halbzeit. Die Qualität ist sehr hoch, da muss man immer auf der Hut sein und voll konzentriert sein.“

"War sehr viel Adrenalin drinnen und eine super Atmosphäre"

Thibaut Courtois (Torhüter Real Madrid): „Ich habe das sehr genossen, es war sehr viel Adrenalin drinnen und eine super Atmosphäre. Das ist einer der Gründe, warum wir Fußballer sind. Wir haben das alle genossen. Wir sind in Führung gegangen und wollten natürlich das Spiel gewinnen, aber sie haben schon ihre Qualität bewiesen, vor allem aus der Distanz. Das wird ein hartes Stück Arbeit auswärts, aber ich denke wir können auch in Manchester gewinnen.“



Pep Guardiola (Trainer Manchester City): „Als wir besser waren, haben sie getroffen, und als sie besser waren, haben wir getroffen. Es war ein sehr enges Spiel. Im Bernabeu ist es immer schwierig. Wir hatten sehr gute Momente, aber es war sehr schwer, vor allem wenn der Gegner in Ballbesitz war. 1:1, Finale nächste Woche, der Gewinner kommt weiter.“



Manuel Akanji (Spieler Manchester City) über...

…das Spiel: „Es ist ein gutes Resultat. Es ist eine gute Ausgangslage mit dem Heimspiel nächste Woche. Wir wissen jetzt, dass wir zu Hause gewinnen müssen.“



…die Zeitpunkte der Tore: „Das zeigt auch dieses Level. Auch wenn du nicht in Kontrolle des Spiels bist, musst du immer bereit sein und auf alles gefasst sein. Auf diesem Level wird man ziemlich schnell bestraft.“



…seine Rolle als Linksverteidiger: „Es war jetzt mein drittes Spiel auf der linken Seite und man gewöhnt sich dran. Klar ist es nicht das gleiche wie auf der rechten Seite. Ich glaube aber mein linker Fuß ist nicht so schlecht, auch wenn der rechte Fuß mein besserer ist. Man gewöhnt sich dran. Ich bin froh, wenn ich auf dem Platz stehen kann.“



…das Rückspiel: „Ich glaube, gegen eine Mannschaft wie Madrid ist es sehr wichtig, dass man auch in Ballbesitz die Konter gut verteidigt und dass man direkt nah am Mann ist, auch wenn man in Ballbesitz ist. Das ist das Gefährliche bei ihnen, weil sie so schnell umschalten können. Aber auch mit dem Ball müssen wir klar sein, wir können keine einfachen Fehler machen und vor dem Tor müssen wir effizient sein und unsere Chancen nutzen.

Die Ausgangslage ist gut, wir wissen wir müssen zu Hause gewinnen. Wir wissen als Mannschaft, dass wir das können und das müssen wir jetzt nur noch auf dem Platz zeigen.“

„Ich glaube, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, als er Bayern verlassen hat“

Valerien Ismael (Ex-LASK Trainer) über...

…das Rückspiel: „Die Konstellation, dass du jetzt das Heimspiel hast und ein gutes Ergebnis erzielt hast, das gibt City natürlich ein Momentum. Sie haben noch viel Potenzial und auf der Bank Spieler, die in der Lage sind, den Unterschied zu machen. Die Ausganglage ist gut für Manchester City, aber der Gegner ist Real Madrid und deswegen bleibe ich dabei, dass es eine 50:50 Entscheidung wird.“



…die Leistung von Erling Haaland: „Er hat es nicht geschafft, sich aus dem Griff von Rüdiger zu befreien. Rüdiger hat gezeigt, wie man gegen Haaland spielt.“



…die Leistung von Manchester City: „City hat lange gebraucht, um das Gegentor zu verkraften. Es ist individuelle Klasse von de Bruyne, die City heute rettet. Im Rückspiel müssen sie besser spielen und sich mehr klare Torchancen erspielen, damit Real Madrid ins Zweifeln kommt.“



…das Spiel: „Für Manchester City ist es ein sehr gutes Ergebnis. Für Madrid ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil sie gerade in der zweiten Halbzeit am Drücker waren. Das zeigt, dass es auf diesem Niveau um Kleinigkeiten geht.“



…David Alaba (vor dem Spiel): „Ich glaube, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, als er Bayern verlassen hat. Es ist schmerzhaft für die Bayern. Ich glaube, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat und sein Spiel nochmal auf ein neues Level gebracht hat.“

„Er ist ein Genie in der Menschenführung“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Rückspiel: „Wenn Real so verteidigt, wie in den ersten 30 Minuten, in denen sie nur die Räume ein bisschen zugestellt haben und nicht richtig aggressiv gegen den Ball waren, dann wird City sie einschnüren und dann kommen sie vor eigenem Publikum öfter in den Strafraum und öfter zu gefährlichen Situationen. Das macht es für Real Madrid dann richtig schwer. Aber sie haben in der Offensive so fantastische Spieler, dass sie immer in der Lage sind, auch in Manchester ein Tor zu erzielen."



…die fehlenden Wechsel bei Manchester City: „Ich weiß nicht, warum er nicht wechselt. Meine blöde Vermutung ist, dass Guardiola mit all seinem Genie einen Spielplan hat und den will er Gott und der Welt beweisen. Und selbst wenn es wie in der 2. Halbzeit nicht so gut klappt, will er das unbedingt durchziehen.

Das ist vielleicht ein bisschen vermessen von mir zu sagen, aber irgendeinen Grund muss es haben, wenn die zwei Außenspieler nicht mehr richtig rennen können und Madrid wird immer stärker, dann bringe ich normalerweise frische Spieler. Was denken sich die Spieler jetzt? Jetzt kann man sagen das sind Profis, die müssen die Entscheidung vom Trainer in Kauf nehmen, aber leicht zu schlucken ist das nicht.“



…Vinicius Junior: „Mit seiner Dynamik und seiner Dribbelstärke ist er im 1:1 fast gar nicht zu kontrollieren. Walker, der einer der fittesten Defensivspieler der Premier League ist, hat heute fast immer das Nachsehen gehabt. Mit seinen wendigen Dribblings und Finten ist er ein extrem starker Spieler. Dass er andere Fähigkeiten als Haaland hat, ist natürlich klar. Aber heute war Vinicius Junior klar besser. Wenn Vinicius Junior mit all seiner Qualität, die er jetzt hat, auf das absolute Topniveau kommen will, muss er die gleiche Toranzahl haben wie Messi und Ronaldo und da fehlt ihm schon noch was. Aber von den Anlagen her ist er fantastisch.“



…das Spiel: „Es sind zwei richtig gute Mannschaften, die sehr gut Fußball spielen können. In der 1. Halbzeit war Manchester City bis zum Gegentor besser. 2. Halbzeit war für mich Real Madrid die bessere Mannschaft, dann hat City ausgeglichen. Es war ein gutes Spiel. Ich habe mir vielleicht noch ein bisschen mehr Spektakel erwartet, aber es ist alles noch offen für das zweite Spiel.“



…Guardiola und Ancelotti (vor dem Spiel): „Beide sind absolute Toptrainer. Guardiola ist ein Genie, wie er jeden einzelnen Spieler besser macht, was er von ihnen im Training verlangt, wie er die Mannschaft besser macht. Ancelotti ist das Gegenteil. Er ist ein Genie in der Menschenführung, wie er seine Spieler immer wieder auf den Punkt hinbringt. Ich habe noch nie einen Spieler gehört, der irgendwas Schlechtes über ihn gesagt hat. Das sagt viel aus, wenn du so unter Druck stehst, bei so einem großen Verein, so viele wichtige Spiele hast, wo wahrscheinlich auch zwischendrin schwierige Phasen sind, dass dann jeder Spieler immer noch sagt, das ist ein absoluter Sir mit seiner Art zu coachen. Mir gefällt Ancelotti besser.“



…Erling Haaland (vor dem Spiel): „Er ist nicht zu stoppen. Wenn man seine Interviews liest, denkt er gar nicht drüber nach, dass er im nächsten Spiel nicht treffen könnte. Er verschießt einen Elfmeter und sagt, das ist ja kein Problem, beim nächsten gehe ich wieder hin und haue ihn rein. Nach dem Spiel ist Grealish feiern gegangen und er hat seinen Rekord geholt und ist schon daheim und regeneriert. Den Spielstil, den er hat, den körperbetonten und wuchtigen, dass sich das in seiner ersten Saison in der Premier League schon so auszahlt, damit hat man eigentlich nicht rechnen können. Dass er viele Tore schießen wird bei Manchester City war logisch, aber dass er gleich Rekorde bricht, das ist schon fantastisch.“

