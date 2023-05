Inter Mailand gewann das Hinspiel mit 2:0

Inter Mailand ist klarer Favorit vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Stadtrivale AC am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Der Hinspiel-Sieger (2:0) geht beim Sportwettenanbieter bwin mit der Siegquote 2,10 in das brisante Derby. Dass der AC gegen Inter noch die Wende schafft, hält bwin für unwahrscheinlich. Ein Sieg des AC ist mit Quote 3,60 notiert, ein für das Weiterkommen notwendiges 3:0 mit Quote 36,00.

Manchester City um Nationalspieler Ilkay Gündogan liegt in der Gunst der Buchmacher mit der Quote 1,61 vor dem Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) klar vor Titelverteidiger Real Madrid. Ziehen Toni Kroos, Antonio Rüdiger & Co. mit einem Sieg ins Finale ein, zahlt bwin das 5,00-Fache des Einsatzes zurück. Steht es nach 90 Minuten erneut Unentschieden, zahlt bwin das 4,33-Fache des Einsatzes zurück. Das Hinspiel endete 1:1.

