Voller Fokus: Lautaro Martinez will den nächsten Titel

Foto: IMAGO/Fabrizio Carabelli/IMAGO/Fabrizio Carabelli/SID/IMAGO/Fabrizio Carabelli

Inter Mailands Stürmerstar Lautaro Martinez will im Champions-League-Endspiel ein besonderes Double vollenden. Der Argentinier peilt sechs Monate nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien nun im Duell mit Manchester City am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) auch die europäische Klub-Krone an.

Die Finals der Champions League und der Weltmeisterschaft seien "die beiden wichtigsten Spiele, die man spielen kann", sagte der 25-Jährige: "Das Trikot ist ein anderes, aber die Gefühle sind dieselben." Inter um Trainer Simone Inzaghi spiele in Istanbul "dank harter Arbeit" um den Titel. "Wir sind nur noch einen Schritt davon entfernt", sagte Martinez.

Martinez, dessen Nebenmann gegen City der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko oder auch der wuchtige Belgier Romelu Lukaku sein könnte, hatte zuletzt im Endspiel des italienischen Pokals schon bewiesen, dass er in bedeutenden Partien Besonderes leisten kann. Beim 2:1-Sieg im Mai gegen AC Florenz erzielte er beide Tore.

