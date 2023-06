Molde FK, FC Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund und Manchester City so die Vereins-Vita von Erling Haaland, der bei allen 4 Klubs Tore am Fließband erzielte. Im vergangenen Sommer wechselte der 22-jährige Norweger aus der Deutschen Bundesliga in die Premier League, um in seiner 1. Saison für ManCity sogleich das Triple aus Meisterschaft, FA-Cup und Champions League zu gewinnen. 12 Tore in 11 CL-Partien, 36 Treffer in 35 PL-Einsätzen... was für eine Fabel-Quote. Nach dem nun größten Triumph seiner noch jungen Karriere hielt der Millenium-Geborene inne über seinen kometenhaften Aufstieg in wenigen Jahren.

Erling Braut Haaland mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen sowie der norwegischen Flagge und dem Henkelpott nach dem Gewinn der Champions League in Istanbul. Die 19-Jährige stammt – wie Haaland – aus der 12.000-Einwohner-Stadt Bryne in Südnorwegen. Beide kennen sich seit Jahren. Sie wuchsen gemeinsam auf und spielten in der Jugend für den örtlichen Fußballverein Bryne FK.

"In ein oder zwei Monaten wird das alles vergessen sein, so ist das Leben"

Erling Haaland hatte Tränen in den Augen, weinte und lachte, schüttelte am späten Samstagabend, des 10. Juni 2023, auf der Ehrenrunde im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul immer wieder ungläubig den Kopf – es schien, als könne der Torschützenkönig der abgelaufenen Premier League-Saison selbst nicht fassen, mit was für einem Eiltempo seine Karriere einen steilen Weg nach oben genommen hatte. Bis zum Gipfel.

Dass der 22-jährige Weltklasse-Stürmer beim 1:0-Finalsieg über Inter Mailand (ausnahmsweise) ohne Treffer blieb, war ihm egal: „An einem guten Tag hätte ich vielleicht zwei Tore erzielen können, aber das interessiert mich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht. In Endspielen geht es nur darum, zu gewinnen, die Trophäe zu holen, das weiß jeder.“

Mit 12 Treffern war die Nr. 9 der Citizens bester Torschütze der Champions-League-Saison. Auf dem Weg ins Finale hatte Erling Haaland mit dem englischen Meister auch RB Leipzig und den FC Bayern ausgeschaltet. „Ich denke, dass ich in ein paar Tagen, wenn sich das Gefühl etwas gesetzt hat, diese Trophäe unbedingt noch einmal gewinnen will. Ich weiß, dass ich so denken werde. Wir werden jetzt das verteidigen müssen, was wir in dieser Saison gewonnen haben. Denn in ein oder zwei Monaten wird das alles vergessen sein, so ist das Leben.“

Nach dem Abpfiff im CL-Finale saß der im englischen Leeds geborene Norweger auf dem Rasen gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Johansen: „Selbst in meinen wildesten Träumen habe ich nicht daran geglaubt, dass mir mit gerade mal 22 Jahren so etwas passieren wird. Das zeigt, dass so etwas auch für einen Typen aus einer kleinen Stadt in Norwegen möglich ist.“

"Heutzutage umso wichtiger, dass man gute Menschen um sich herum hat, denen man vertrauen kann"

Erling Haaland, der 4x Fußballer des Jahres wurde (2019 in Österreich und dann von 2020 - 2022 dreimal in Norwegen), bedankte sich nach der Partie bei seinen Eltern, seinem familiären Umfeld: „Ich habe das schon einmal gesagt, es ist heutzutage umso wichtiger, dass man gute Menschen um sich herum hat, denen man vertrauen kann. Ich hatte das immer, das ist fantastisch, meine Mutter und mein Vater, ich bin darüber sehr glücklich.“

Vater Alf-Inge, selbst früher Fußball-Profi, war auf der Tribüne des Atatürk-Stadions in Istanbul mit von der Partie, schaute sich die Partie an der Seite von Erlings Freundin Isabel an.

"Jeden Tag vom besten Coach der Welt trainiert zu werden, zeigt mir, dass ich am richtigen Ort bin"

Auch City-Coach Pep Guardiola erhielt von Erling Haaland einen Extra-Dank: „Er ist sehr emotional. In so einem großen Spiel ist der Druck unglaublich. Für ihn zu arbeiten ist etwas ganz Besonderes, wir haben eine wirklich sehr gute Beziehung zueinander. Er hilft mir sehr, und ich freue mich schon darauf, mich in der kommenden Saison unter ihm noch weiter zu verbessern.

Jeden Tag vom besten Coach der Welt trainiert zu werden, zeigt mir, dass ich am richtigen Ort bin.“