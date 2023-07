Nur noch 11 Tage dann ist es für den österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz wieder so weit: Champions League-Quali-Time. Die Steirer treffen in der 3. Runde und vor dem möglichen finalen Playoff bekanntlich auf den niederländischen Renommierklub PSV Eindhoven, bei dem ÖFB-Teamspieler Phillip Mwene und der Ex-Salzburger André Romalho im Kader sind. Nachdem die UEFA nach der Auslosung vor wenigen Tagen den exakten Termin noch offen ließ, steht dieser nunmehr seit heute fest.

Nach Hinspiel in Eindhoven folgt Heimspiel-Doppel für Ilzer-Team

So tritt der SK Sturm Graz am Dienstag, 8. August, zunächst auswärts in den Niederlanden an beim Team vom Ex-BVB-Coach Peter Bosz. Ankick: 20:30 Uhr. Danch folgt für das Team von Cheftrainer Christian Ilzer ein Heimspiel-Doppel.

Zunächst empfangen Kapitän Stefan Hierländer & Co. in der heimischen ADMIRAL Bundesliga am Samstag, dem 12. August, um 17:00 Uhr in Graz-Liebenau den SK Austria Klagenfurt und bereits drei Tage später, am Dienstag, den 15. August, steigt um 20:30 Uhr an gleicher Wirkungsstätte in der Merkur Arena das Rückspiel gegen PSV Eindhoven (Marktwert: 156 Mio. Euro; Quelle: transfermarkt.at), den 24-maligen Niederländischen Meister, der in der vergangenen Saison hinter Feyenoord Rotterdam (dem Klub von ÖFB-Teamspieler und gebürtigem Linzer Gernot Trauner) Vizemeister wurde.

1.625 Tickets für SK Sturm-Fans beim Auswärtsspiel

Wie der SK Sturm auf seiner Webseite vermeldet, sind 1.625 Tickets für die Auswärtsfans in Eindhoven verfügbar. Von Graz aus organisiert der Verein die Anreise über Nacht per Bus.