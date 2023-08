Am heutigen Montag wurden in Nyon die UEFA-Champions League-Paarungen für die Ende August stattfindenden Playoff-Partien ausgelost. Der österreichische Vizemeister SK Sturm Graz würde, wenn die Steirer in der Qualifikations-Runde 3 die "Hürde" PSV Eindhoven überspringen, im Playoff auf einen schottischen oder schweizer Klub treffen.

Spannende Gegner würden im finalen Playoff, das zum Aufstieg in die finanzkräftige UEFA-Champions League-Gruppenphase im Herbst berechtigt, auf Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer und sein Team wartet. Mit breiter Brust reisen die Grazer zuvor in der Quali-Runde 3 zum PSV Eindhoven (morgen 21 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

CL-Playoff für Sturm nicht in Merkur Arena

So würde Sturm Graz auf den schottischen Kultklub Glasgow Rangers oder Servette Genf aus der Schweiz treffen, die in Runde 3 der Quali den Aufsteiger ausmachen.

Spieltermine sind der 22. bzw. 23. August für das Hinspiel, am 29./30. August wird das Rückspiel über die Bühne gehen.

Falls der SK Sturm Graz die anstehende Quali-Hürde PSV Eindhoven nimmt, kann Österreichs Vizemeister das allfällige Playoff um den Einzug in die Champions League nicht in Graz spielen. Das bestätigte Thomas Tebbich, SK Sturm Graz-Geschäftsführer Wirtschaft, gegenüber der APA: „Das Playoff und eine allfällige Champions-League-Gruppenphase müssen nach Auskunft der UEFA zwingend im Ausweichstadion Klagenfurt gespielt werden."

Europa League im eigenen Stadion möglich

Es sind weiterhin die Arbeitsbereiche für Medien, insbesondere die Sektoren für die TV-Anstalten, die den Champions-League-Standard in Graz verhindern. In diesem Bereich sind es einige Details, die die im Besitz der Stadt Graz stehende Merkur Arena nicht erfüllt.

Verliert Sturm in der 3. Quali-Runde gegen Eindhoven oder später das Playoff, steigen die Grazer wie im Vorjahr in die Gruppenphase der Europa League um. Die allfällige Austragung dieser Spiele in Graz sei mittlerweile immerhin gesichert, erklärte Tebbich.

Auf die Rangers sind die Steirer bereits in der Champions-League-Gruppenphase im Jahr 2000 getroffen, damals setzte es auswärts ein 0:5, daheim gewann Sturm mit 2:0. Auch gegen Servette gab es schon Europacup-Duelle: In der Champions League-Quali 1999 setzten sich die Grazer nach einem 2:2 auswärts und einem 2:1-Heimsieg durch. 11 Jahre davor schied der SK Sturm im UEFA-Cup gegen die Genfer aus (0:0 daheim, 0:1 auswärts).

Hiobsbotschaft vor Abflug nach Niederlande

Vor dem heutigen Abflug in die Niederlande ereilte den österreichischen Vizemeister noch eine Hiobsbotschaft: Der in bestechender Form befindliche Manprit Sarkaria, der schon das Heimspiel am Samstagabend gegen den LASK (2:0) angeschlagen verpasste, fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung mehrer Wochen lang aus und ist damit auch in einem möglichen Play-off-Duell um die Königsklassen zum Zuschauen verdammt.

Unsere möglichen Gegner für das @ChampionsLeague Play-Off sind gelost. Wir treffen bei einem Weiterkommen auf Rangers/Servette FC. 💪#sturmgraz #UCLdraw pic.twitter.com/S96eQZhSvW — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 7, 2023

Foto: RiPu