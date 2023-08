In Europas Topligen sind auch wieder die österreichischen Legionäre im Einsatz. Die neue Saison hat in Spanien, England, Deutschland und Italien bereits begonnen und etliche Österreicher sind dabei in den Kadern der Topklubs. Durch starke Leistungen in den vergangenen Jahren haben sich Alaba & Co. Ihre eigene Leistungslatte extrem hoch gelegt. Die Erwartungen sind hoch und mindestens ein Titel praktisch Pflicht.

Marko Arnautovic ist wieder „daheim"! Der 34-Jährige kehrte nach seiner ersten Verpflichtung 2009/2010 wieder zu Inter Mailand zurück. Damals hatte er nur drei Einsätze in der Liga vorzuweisen. Nun soll er die Nerazzurri im Kampf um Titel und Pokale unterstützen. Dabei hat er mit Lautaro Martinez einen Weltmeister und Weltstar an seiner Seite. In den ersten beiden Ligaspielen wurde Arnautovic allerdings als Einwechselspieler eingesetzt und jeweils den Franzosen Marcus Thuram ersetzt. Beim Saisonstart gegen Monza kam der österreichische Nationalspieler nach 67 Minuten eingewechselt und bereitete den zweiten Treffer beim 2:0-Sieg für Martinez ideal vor. Im zweiten Spiel kam er ebenfalls erst in der Schlussphase, konnte aber keine Akzente mehr setzen. Dennoch kann Arnautovic mit seiner Erfahrung und Routine den Mailändern weiterhelfen.

David Alaba startete mit Real Madrid ähnlich stark in die neue Saison der spanischen Primera Division. Mit neun Punkten nach drei Spielen stehen die „Königlichen“ auf Platz eins in „La Liga“. Der große Star ist allerdings der englische Neuzugang Jude Bellingham, der in den ersten drei Spielen mit vier Toren glänzte und die Fans der Madridista begeistert. Nach der Verletzung von Militao ist der Deutsche Antionio Rüdiger Alabas Partner in der Abwehr. Die ersten richtigen Prüfsteine für Real warten am fünften und sechsten Spieltag, an denen Real Sociedad und Stadtrivale Atletico warten. In der kommenden Champions-League-Saison gilt Real Madrid wieder zu den Topfavoriten. Doch ohne einen Torjäger wie Karim Benzema, der nach Saudi Arabien wechselte, wird es ungleich schwerer für Real sich in der Königsklasse durchzusetzen. Auch wenn Bellingham eine Bereicherung für das Mittelfeld darstellt, fehlt den Madrilenen ein echter Torjäger. Neuzugang Joselu konnte zwar bei Espanyol Barcelona mit vielen Toren überzeugen, tut sich aber noch schwer sich einen Stammplatz in Madrid zu erkämpfen. Eigentlich warten in der spanischen Hauptstadt alle nur noch auf eine Verpflichtung von Kylian Mbappé, der aber weiterhin für PSG auf Torejagd gehen wird.

Sasa Kalajdzic ist nach seiner schweren Verletzung in der letzten Saison endlich wieder für die Wolverhampton Wanderers im Einsatz. Der Österreicher hat auch gleich beim ersten Einsatz als Joker zugeschlagen und die „Wolves“ am dritten Spieltag gegen Everton zum Sieg geschossen. Kalajdzic wurde in Minute 85 eingewechselt und traf zwei Minuten später zum 1:0. Auch im EFL-Cup, beim 5:0-Sieg gegen Blackpool, konnte sich der Österreicher in die Scorerliste eintragen. Mit dem neuen Coach Gary O´Neil gelten die „Wolves“ aber eher als Kandidat für das Tabellenmittelfeld. In der vergangenen Saison erreichten die Wolverhampton Wanderers Platz 13. Internationale Einsätze könnte Kalajdzic aber wieder mit der österreichischen Nationalmannschaft bekommen. Der Stürmer könnte sich wieder in den Kader für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland kämpfen, sollte er weiterhin für Wolves-Tore sorgen.

Deutschland-Legionäre mit großen Zielen

Konrad Laimer ist beim FC Bayern München angekommen und hat sich mit durchaus guten Leistungen in den Kampf ums Bayern-Mittelfeld eingeschalten. Auch der Ex-Bayern-Spieler Marcel Sabitzer, der nun beim großen Rivalen Borussia Dortmund gelandet ist, hat sich schon gut in das Gelb-Schwarze Gefüge eingegliedert. Valentino Lazaro hat beim FC Torino eine neue Heimat gefunden. Nach seinen eher durchwachsenen Stationen Benfica Lissabon und Inter Mailand, kann sich der rechte Flügelspieler nun wieder auf neue Aufgaben konzentrieren. Starke Leistungen brachte bislang auch Stefan Posch beim ehemaligen Arnautovic-Klub FC Bologna. Posch gilt bei Bologna als Fixstarter in der Abwehr und hat sich auch schon mit Toren und starken Offensivaktionen einen Namen in Italiens Serie A gemacht. Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und der noch verletzte Julian Baumgartner gehen mit RB Leibzig wieder auf Titeljagd. Nach dem Cupsieg gelang den „Bullen“ im Supercup gegen Meister FC Bayern München ein 3:0-Sieg und somit der erste Titelgewinn der neuen Saison. Christopher Trimmel hat einen Traumstart mit Union Berlin hingelegt und ist nach zwei Spieltagen in der Deutschen Bundesliga Tabellenführer. Der Kapitän der „Eisernen“ wird in dieser Saison auch in der UEFA-Champions-League im Einsatz sein. Etwas schwieriger sieht momentan die Lage beim 1. FC Köln aus, wo Dejan Ljubicic und Florian Kainz nach den ersten beiden Spieltagen noch ohne Punkte dastehen.

Bild-Credits: YouTube-Screenshot