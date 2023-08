Ab Dienstag, 19. September 2023, ertönt wieder „Sie sind die Besten“ über die Lautsprecher in der Champions League-Gruppenphase der Saison 2023/2024. Auch und zum 5. Mal en suite in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, wo sich der österreichische Serienmeister FC Salzburg nach der soeben erfolgten Auslosung, bei der sich die Roten Bullen im Grimaldi Forum in Monaco in Lostopf 3 befanden, auf nachfolgende Gegner freuen darf...wobei es wieder nach Mailand geht. Und zwar gegen den neuen Klub von Marko Arnautović - Inter Mailand, im Vorjahr im Finale der Königsklasse. Siehe nachfolgend alle Gruppen.

Kapitän Andreas Ulmer (r.) geht mit dem FC Salzburg in seine 5. Saison in der Champions League-Gruppenphase in Folge. Links Maurits Kjaergaard, der den 37-jährigen Linzer zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga auf ungewohnter Linksverteidiger-Position vertrat. Inzwischen ist der Routinier nach seiner Knöchelverletzung per Comeback zurück und freut sich in seinem "Fußball-Herbst" mit den Roten Bullen wieder auf die Highlights in der Königsklasse.

Finale im Wembley Stadion in London

Die 69. Saison des größten europäischen Klubwettbewerbs und die 32. seit der Namensänderung zur UEFA Champions League startete am Dienstag, den 27. Juni 2023 mit der Qualifikation, und läuft bis zum Samstag, den 1. Juni 2024. Wenn das Finale im Wembley Stadion in London stattfindet. Zum 8. Mal kehrt das europäische "Henkelpott-Highlight" um die kontinentale Klub-Krone an diese Spielstätte zurück. Nach 2011 und 2013 ist es auch das dritte Mal in der Ära der UEFA Champions League.

DAS ergab die Auslosung für die CL-Gruppenphase:

Bei der Auslosung waren 32 Teams vertreten: 26 automatisch qualifizierte Mannschaften sowie 6 Sieger der Play-offs. Die Klubs waren in 4 Setztöpfe verteilt.

Gruppe A: FC Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul.

Gruppe B: FC Sevilla, Arsenal London, PSV Eindhoven, RC Lens.

Gruppe C: SSC Napoli, Real Madrid, SC Braga, Union Berlin.

Gruppe D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg, Real Sociedad.

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow.

Gruppe F: Paris SG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United.

Gruppe G: Manchester City (TV), RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern.

Gruppe H: CF Barcelona, FC Porto, FC Shakhtar Donezk, FC Antwerpen.

Die genauen Spiel-Paarungen werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben.

Our European journey this season 🌍 #UCLdraw pic.twitter.com/VUDC0NA0J5 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 31, 2023

TERMINE Gruppenphase

Spieltag 1: 19./20. September 2023

Spieltag 2: 3./4. Oktober 2023

Spieltag 3: 24./25. Oktober 2023

Spieltag 4: 7./8. November 2023

Spieltag 5: 28./29. November 2023

Spieltag 6: 12./13. Dezember 2023

Anzahl der Spiele: 96 (16 pro Spieltag, d.h. zwei pro Gruppe, an insgesamt 6 Spieltagen). Anstoßzeiten: 18:45 Uhr MEZ oder 21:00 Uhr MEZ

TERMINE K.O.-Phase

Achtelfinale: 13./14./20./21. Februar und 5./6./12./13. März 2024

Viertelfinale: 9./10. und 16./17. April 2024

Halbfinale: 30. April/1. Mai und 7./8. Mai 2024

Finale: 1. Juni 2024 in London

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat.

Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es Elfmeterschießen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty