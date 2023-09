Bereits zum 5. Mal in Serie ist der FC Salzburg in der Gruppenphase der UEFA Champions League mit dabei. Für diesen Bewerb wurden von den Ex-Internationalen Eric Abidal (u. a. Spieler beim FC Barcelona) und Joe Cole (u. a. Spieler bei Chelsea London), zusammen mit Giorgio Marchetti, dem Stellvertretenden Generalsekretär der UEFA, bei der heutigen Auslosung im Grimaldi Forum von Monaco für die Rote Bullen in Gruppe D als Gegner Benfica Lissabon (mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt), Inter Mailand (mit Marko Arnautovic) und Real Sociedad gezogen. Nachfolgend Salzburger Statements.

Wie im vergangenen Herbst geht die Reise für die Salzburg-Fans wieder nach Mailand. Diesmal allerdings nicht gegen den AC Milan sondern gegen Inter.

Neo-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner über die Qualität der Gruppe:

„Wir sprechen hier tatsächlich von der Champions League und von den besten Teams in Europa, mit denen wir es da zu tun bekommen. Es ist anzunehmen, dass es in dieser ambitionierten Gruppe nicht leicht wird, weil wir es mit absoluten Top-Teams zu tun haben.

Wir wollen aber auch bei diesen Matches wieder den Salzburger Spielstil bei hoffentlich vollem Haus in den Heimspielen auf den Platz bringen. Mit dieser bestmöglichen Unterstützung verfolgen wir das Ziel, europäisch zu überwintern. Natürlich ist das eine große Aufgabe, wir trauen uns das aber auch zu.“

Cheftrainer Gerhard Struber über die Gegner in der Gruppe D:

„Wir treffen auf ein sehr spannendes Trio, bei dem mit Benfica und Inter zwei Teams auf uns zukommen, die schon in der vergangenen Champions League sehr weit gekommen sind und gute Eindrücke hinterlassen haben. Benfica hat ja mit Roger Schmidt einen Trainer, der in Salzburg schon Großes geleistet hat und der einen sehr besonderen Style mit seinen Mannschaften entwickelt. Mit Inter wartet ebenfalls ein großes Brett auf uns, eine Mannschaft mit viel Erfahrung und viel taktischem Know-how. Wir haben sie erst vor Kurzem bei uns gehabt.

Da haben wir aber auch gesehen, dass wir schon unsere Duftmarke setzen können, wenn wir an unsere Grenzen gehen. Und mit Real Sociedad treffen wir auf eine Mannschaft aus dem vierten Topf, die einen Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro hat und ebenfalls über einiges an Erfahrung und Cleverness verfügt. Das Schöne daran ist, dass da drei Teams auf uns zukommen, gegen die sich unsere ganz junge Mannschaft super weiterentwickeln kann und gegen die wir unseren typischen Style auf den Platz bringen und durchaus überraschen wollen.“

Kapitän Andreas Ulmer über Benfica, Inter und Real Sociedad:

„Ich finde, dass wir eine sehr starke, eine richtig gute Gruppen haben. Aber wir können uns schon etwas zutrauen, wenn es uns gelingt, unseren Spielstil auf den Platz zu bringen. Das Ziel bleibt auch in dieser schwierigen Gruppe, europäisch wieder zu überwintern.

Ich freue mich, dass ich Roger Schmidt nach langer Zeit wieder einmal sehen werde. Und ich freue mich auf das Aufeinandertreffen mit Marko Arnautovic. Er ist ein richtig guter Stürmer, das hat er letzte Saison auch in der italienischen Liga gezeigt. Wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegenspieler.“

Stadion: Estadio da Luz

Trainer: Roger Schmidt

Allgemeines: Der 38-fache portugiesische (Rekord)Meister wird von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt trainiert und hat in der vergangenen Saison nicht nur als Meister in Portugal, sondern auch in der UEFA Champions League aufgezeigt. Da scheiterte das Team mit einem geschätzten Marktwert von 365 Millionen Euro an Inter, einem weiteren Team aus der Gruppe D.

Inter Mailand (ITA/Topf 2)

Stadion: Giuseppe-Meazza-Stadion

Trainer: Simone Inzaghi

Allgemeines: Die Mailänder mit einem prognostizierten Marktwert von 513 Millionen Euro waren in der vergangenen Saison nicht nur Tabellendritter in der Serie A und UEFA Champions League-Finalist. Das Team von Simone Inzaghi war Anfang August auch Testspielgegner der Roten Bullen und konnte dieses Duell in der Red Bull Arena spektakulär mit 4:3 für sich entscheiden. Mit Marko Arnautovic ist auch ein prominenter österreichischer Spieler im Kader.

Real Sociedad (ESP/Topf 4)

Stadion: Estadio Anoeta

Trainer: Imanol Alguacil

Allgemeines: Die Basken beendeten die vergangene Meisterschaft auf dem hervorragenden 4. Tabellenplatz und sind auch deshalb wohl einer der schwierigsten Gegner aus dem vierten Topf. Real Sociedad (Markwert rund 400 Millionen Euro) hat es nach zehn Jahren Pause wieder in die Königsklasse geschafft.

Spieltermine

Die Spieltage der UCL-Gruppenphase liegen bereits vor, die exakten Termine werden von der UEFA in den nächsten Tagen fixiert. Die Anspielzeiten sind mit 18:45 Uhr bzw. 21:00 Uhr festgelegt. Das Finale des Bewerbs findet am 01. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London statt.

Spieltag 1: 19./20. September 2023

Spieltag 2: 03./04. Oktober 2023

Spieltag 3: 24./25. Oktober 2023

Spieltag 4: 07./08. November 2023

Spieltag 5: 28./29. November 2023

Spieltag 6: 12./13. Dezember 2023

Treue lohnt sich: UCL-Vorverkauf startet am Montag

Der Vorverkauf für die 3er-Packages für die Heimspiele der UEFA Champions League-Gruppenphase startet am kommenden Montag, den 04. September 2023 und ist – weil Treue sich lohnt – zunächst den Dauerkarten-Besitzern vorbehalten.

Details dazu gibt es unter diesem Link: https://www.redbullsalzburg.at/de/tickets

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty