Nachdem am Donnerstagabend in Monaco bei der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League-Saison 2023/2024 dem österreichischen Serienmeister FC Salzburg der Vorjahres-Finalist Inter Mailand sowie Benfica Lissabon (mit Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt) und Real Sociedad zugelost wurden (siehe auch HIER), sind seit heute Vormittag von der UEFA die Termine fixiert worden. Der FC Salzburg gastiert zum Auftakt am 20. September bei Benfica Lissabon. Die Duelle gegen Marko Arnautović und Inter Mailand steigen am 24. Oktober und 8. November.

Kapitän Andreas Ulmer kennt seit heute Vormittag die Termine für die Roten Bullen in der Champions League-Gruppenphase im Herbst. Alle Spiele des FC Salzburg selbstverständlich im Ligaportal-Liveticker und in der Ligaportal-App.

Knaller-Auftakt für Union und BVB, Heimspiel für den FC Bayern

Union Berlin darf bei seiner Königsklassen-Premiere am 1. Spieltag ausgerechnet bei Rekordsieger Real Madrid ran, der BVB reist zu Paris St. Germain. Während der FC Bayern München (mit dem Ex-Salzburger Christoph Freund als neuem Sportdirektor) seine Mission Henkelpott vor eigenen Fans gegen Manchester United beginnt, startet RB Leipzig bei Young Boys Bern in der Schweiz.

Auftakt in Lissabon🇵🇹, Gruppenfinale zu Hause gegen Benfica – das ist unser @ChampionsLeague-Spielplan 📆 #UCL #FürEuropaBestimmt pic.twitter.com/VKMQoZeeyC — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 2, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty