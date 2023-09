Ein britischer Fußballfan ist am Montag in Mailand von einer Gruppe Vermummter niedergestochen worden. Wie die italienische Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt der 58-jährige Mann bei dem Überfall allerdings keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Brite in Mailand vor CL-Spiel niedergestochen

Ein Zusammenhang mit dem Champions-League-Spiel zwischen AC Mailand und Newcastle United (18.45 Uhr) stand zunächst nicht fest, wird von der Polizei aber untersucht. Auch der englische Verein betonte, man stehe "in Kontakt mit den örtlichen Behörden, um die Umstände zu verstehen".

