Torwart Provedel trifft aus dem Spiel heraus

Der italienische Keeper Ivan Provedel hat als erst vierter Torwart überhaupt und als erst zweiter Schlussmann aus dem Spiel heraus in mehr als 30 Jahren Champions League ein Tor erzielt. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf der 29-Jährige per Kopf zum 1:1-Ausgleich für Lazio Rom gegen Atletico Madrid.

Vor Provedel hatte nur der Türke Sinan Bolat ein Nicht-Elfmeter-Tor in der Königsklasse erzielt. Im Dezember 2009 traf Bolat für Standard Lüttich gegen AZ Alkmaar - ebenfalls per Kopf, ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit, ebenfalls zum 1:1.

Provedel, der 2022 zweimal zum Kader der italienischen Nationalmannschaft zählte, aber nicht zum Einsatz kam, ist Wiederholungstäter: Bereits 2020 hatte er aus dem Spiel getroffen. Damals sicherte er seinem Klub Juve Stabia beim 2:2 bei Ascoli Calcio in der Serie B ebenfalls per Kopf einen Punkt.

Rekordtorschütze der Champions League ist der frühere deutsche Nationaltorhüter Hans-Jörg Butt, der drei Elfmeter verwandelte - alle drei gegen Juventus Turin, aber jeweils für andere Klubs: den Hamburger SV (2000), Bayer Leverkusen (2002) und den FC Bayern (2009). Einmal per Elfmeter war der Nigerianer Vincent Enyeama 2010 für Hapoel Tel Aviv gegen Olympique Lyon zum 1:1 (Endstand 1:3) erfolgreich.

