Dortmund leichter Favorit gegen die AC Mailand

Die deutschen Fußball-Teams können laut Buchmachern auf eine erfolgreiche Woche in der Champions League hoffen. Für den historisch ersten Erfolg in der Königsklasse von Union Berlin zahlt Sportwettenanbieter bwin 18,30 Euro bei einem Einsatz von zehn Euro aus, bei einem Sieg von Gegner Braga gebe es bei gleichem Einsatz 41 Euro. Haushoher Favorit sind die Bayern mit einer Quote von 1,20 gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen.

Nur leicht favorisiert geht Borussia Dortmund in sein Heimspiel gegen den AC Mailand mit einer Quote von 2,30, für einen Sieg der Italiener gäbe es das 2,85-Fache des Einsatzes. Krasser Außenseiter ist aus deutscher Sicht einzig RB Leipzig gegen Titelverteidiger Manchester City. Bei zehn Euro Einsatz wartet eine Auszahlung von 44 Euro bei einem Überraschungserfolg der Sachsen.

