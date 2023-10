Neuer befindet sich bereits im Mannschaftstraining

Das Comeback von Manuel Neuer steht offenbar kurz bevor. Der langjährige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft könnte schon nach der Länderspielpause und damit Ende Oktober beim FC Bayern wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Kopenhagen am Dienstag (2:1).

"Ja, es sieht gut aus für Manu, positiv", sagte Freund bei Prime Video. Neuer habe bereits "zwei-, dreimal mit der Mannschaft trainiert und keine Probleme gehabt, aber wir sind alle vorsichtig."

Es sei nun "ganz wichtig", eine Belastungssteuerung vorzunehmen. "Aber wenn es so weiter geht in den nächsten zehn Tagen, hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz im Stadion sehen."

Freund wollte "nicht ausschließen", dass dies im nächsten Duell in der Königsklasse am 24. Oktober beim türkischen Rekordmeister Galatasaray der Fall sein könnte. Drei Tage zuvor treten die Bayern nach der Länderspielpause in der Bundesliga noch beim FSV Mainz 05 an.

"Zuletzt sah es sehr gut aus", bekräftigte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel: "Ich war sehr beeindruckt von den letzten Einheiten, von seiner Aura und Qualität, das sah sehr gut aus. Aber ich will ihm keinen Rucksack aufsetzen und Vorhersagen treffen, die ich wieder zurücknehmen muss. Das entscheidet Manu am Ende selber."

Neuer (37) hatte sich im Dezember das Bein gebrochen und war seitdem ausgefallen. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte zuletzt auch ein DFB-Comeback des Weltmeisters von 2014 nicht ausschließen.

