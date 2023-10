Der BVB ist in der Champions League sieg- und torlos

Der weiterhin sieglose Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League noch lange nicht aufgegeben. "Wir hatten uns natürlich nicht vorgenommen, nach zwei Spieltagen mit einem Punkt am Tabellenende zu sein. Aber der Tabellenführer ist auch nur drei Punkte entfernt", sagte Trainer Edin Terzic nach der Nullnummer gegen den 19-maligen italienischen Meister AC Mailand.

Im Gegensatz zur Auftaktniederlage bei Paris St. Germain zeigte sich der Vizemeister zwar verbessert, doch offensiv war der BVB erneut zu harmlos. "Wir sind manchmal ein Stück weit zu verspielt. Wir haben viel Qualität im Strafraum, da müssen wir zielstrebiger sein", kritisierte Stürmer Niclas Füllkrug.

Auf Dortmund warten nun die beiden wegweisenden Duelle mit Spitzenreiter Newcastle United, der PSG am zweiten Spieltag überraschend deutlich mit 4:1 bezwang. "Es ist noch sehr viel drin in dieser Gruppe. Aber wir wissen auch, dass wir anfangen müssen, dreifach zu punkten", sagte Terzic, während Nationalspieler Füllkrug betonte: "In dieser Gruppe kann man niemanden abschreiben."

