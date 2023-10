Für 6 Anhänger des niederländischen Fußball-Klubs Feyenoord Rotterdam, wo der gebürtige Linzer und ÖFB-Abwehr-Teamakteur Gernot Trauner spielt, endete die Auswärtsfahrt in der Champions League zu Atletico Madrid in Polizeigewahrsam. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtet, wurden die 6 Niederländer nach Auseinandersetzungen mit spanischen Fans im VIP-Bereich des Metropolitano-Stadions festgenommen. Ihnen wird Körperverletzung und Beamtenbeleidigung vorgeworfen.

Feyenoord-Fans treffen im Stadion von Madrid ein

Atletico hatte sich in der Gruppe E den ersten Sieg geholt und dadurch am zweiten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone hatte die Partie gegen Rotterdam nach zweimaligem Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Das Spiel war von den spanischen Behörden als Hochrisiko-Partie eingestuft worden, mehr als 1300 Polizisten und Sicherheitsleute waren zum Einsatz gekommen.

