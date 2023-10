Keine Zeit zum Durchschnaufen für die Roten Bullen aus der Mozartstadt. Nach der misslungenen Generalprobe gegen Europa League-Teilnehmer LASK (0:1) und 2. Bundesliga-Heimpleite en suite folgt die Champions League-Challenge für den österreichischen Serienmeister FC Salzburg mit dem Gastspiel beim Vorsaison-Königsklassen-Finalisten Inter Mailand. Dienstag ab 18:45 Uhr im legendären Stadio San Siro (Ligaportal-Liveticker). Schiedsrichter ist der Franzose Francois Letexier. Bisher warten die Struber-Schützlinge im Oktober noch auf einen vollen Erfolg (1N + 1U in der Liga, 1 N in der CL vs. Real Sociedad).

Besonderes Match für Roko Šimić, hier allein gegen "alle" im letzten CL-Heimspiel gegen Real Sociedad, der in Mailand geboren wurde und dessen Dario bei Inter und Lokalrivale AC Milan spielte.

1.200 Salzburg-Anhänger in Mailand

Für das dritte Gruppenspiel der UEFA Champions League fliegt der FC Red Bull Salzburg in die italienische Modemetropole Mailand, wo es darum geht, gegen den letztjährigen Finalisten Inter Mailand ein anderes Gesicht zu zeigen wie am Samstag bei der enttäuschenden Darbietung in der Liga gegen den Dritten LASK.

Rund 1.200 Fans der Roten Bullen werden im weiten Oval von San Siro mit dabei sein und ihre Mannschaft unterstützen. Und diesen Support wird es gegen den letztjährigen Finalisten und aktuellen Tabellenzweiten in dieser Gruppe D bzw. der italienischen Serie A sicherlich brauchen, denn der FC Internazionale Milano ist wahrlich ein harter Brocken.

„Wir können da auf jeden Fall mehr gewinnen als verlieren"

Wie auch RB Salzburg-Trainer Gerhard Struber (Foto) weiß:

„Klar ist, dass wir es besser machen müssen als zuletzt. In jedem Fall wird es ein komplett anderes Spiel in einem komplett anderen Bewerb. Es wird ein Match, in dem wir nicht der Favorit sind. Wir spielen gegen ein italienisches Top-Team, das in der Serie A ganz vorne mit dabei ist.

Wir können da auf jeden Fall mehr gewinnen als verlieren, wollen aber dennoch auch da erfolgreich spielen. Dafür müssen wir allerdings unsere Grundtugenden wieder auf den Platz bringen.“

„Mein Vater hat damals beim AC Milan gespielt, und ich war oft im Stadion"

Roko Simic freut sich besonders auf dieses Match, wurde der 20-jährige, kroatische Stürmer ja in Mailand geboren:

„Ich bin dort zur Welt gekommen und war die ersten 5 Jahre meines Lebens da. Mein Vater hat damals beim AC Milan gespielt, und ich war oft im Stadion. Ich habe noch viele schöne Erinnerungen an diese Zeit und an Mailand. Jetzt freue ich mich sehr, dass ich dorthin zurückkehre und selbst in diesem tollen Stadion spielen kann.

Natürlich wird das Duell mit Inter eine große Challenge für uns, denn wir treffen auf einen italienischen Top-Klub, der auch in der laufenden Saison wieder richtig stark spielt. Wir wissen, dass wir da sehr viel leisten müssen, wenn wir bestehen wollen. Aber ich bin mir sicher, dass wir zu 100 Prozent bereit für dieses Spiel sein werden.“

Strahinja Pavlović kehrt zurück

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Linksverteidiger Aleksa Terzic fehlt aufgrund einer Muskelverletzung aus dem LASK-Match (Adduktoren).

Dafür kehrt Innenverteidiger Strahinja Pavlović nach seiner Liga-Sperre (gegen den LASK) zurück.

Spektakulärer Test im Sommer

Schon im vergangenen August trafen die beiden Teams zu Testzwecken aufeinander. Bei am Ende strömendem Regen verloren die Roten Bullen knapp, aber spektakulär mit 3:4 (2:3). Die Tore erzielten Konate (2) und Baidoo bzw. Pavlovic (ET), de Vrij, Correa und Sensi, dazu kamen noch zwei verschossene Salzburg-Elfer (Konate, Simic).

Inter mit Sieg an die Tabellenspitze

Der Vorlauf zum anstehenden UCL-Duell war für den Gegner Inter Mailand durchaus erfolgreich. Das Team von Trainer Simone Inzaghi holte sich beim AC Torino mit einem 3:0 (Tore durch Thuram, Martinez und Calhanoglu) nicht nur die drei Punkte, sondern zumindest vorübergehend auch die Tabellenführung der Serie A vor dem AC Milan (ein Spiel weniger).

In der UCL-Gruppe stehen die Mailänder punktgleich mit Leader Real Sociedad auf Rang 2.

Weitere Fakten

• Schon in der vergangenen Europacup-Saison hatte es der österreichische Serienmeister mit zwei italienischen Teams zu tun. In der UEFA Champions League-Gruppenphase gab es zwei Duelle mit dem Inter-Stadtrivalen AC Milan (1:1 zu Hause, 0:4 auswärts). Im Frühjahr folgten dann zwei Europa League-Partien gegen die AS Roma (1:0 zu Hause, 0:2 auswärts).

• Der UCL-Auftaktsieg bei Benfica war der erste in neun europäischen Auswärtsspielen (3 Unentschieden, 5 Niederlagen) seit dem 2:1-Erfolg bei Bröndby im Play-off-Rückspiel der Champions League am 25. August 2021.

• Es war außerdem der vierte Erfolg in 17 Auswärtsmatches in der UEFA Champions League.

• Salzburgs letzter EC-Sieg in Italien war ein 2:1-Erfolg bei Lazio Rom im Eröffnungsspiel der UEFA Europa League-Gruppenphase 2009/10.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty