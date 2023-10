Fußball-Rekordmeister FC Bayern München reist auch mit einigen Personalproblemen zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul. Laut Trainer Thomas Tuchel kehrt von den verletzten Spielern voraussichtlich niemand für die Partie am Dienstag (18.45 Uhr/Ligaportal-Liveticker) zurück in den Kader. Am Sonntag gaben die Münchner dann bekannt, dass auch Leon Goretzka nach einer Mittelhandfraktur "in den nächsten Spielen" fehlen wird.

Mittelhandfraktur: Goretzka fällt aus

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Nationalspieler, der bereits erfolgreich operiert wurde, hatte sich die Verletzung am Samstag im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (3:1) zugezogen. Neben Goretzka fallen auch Abwehrspieler Dayot Upamecano (Aufbau nach Muskelverletzung), Serge Gnabry (Unterarmbruch) und Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) weiter aus. Bei Noussair Mazraoui, der in Mainz aufgrund von muskulären Beschwerden gefehlt hatte, sei die "Tendenz eher nein, aber es gibt Resthoffnung", sagte Tuchel.

Joshua Kimmich stand in Mainz nach überstandenem grippalem Infekt umgehend wieder über die gesamte Spielzeit auf dem Feld, Goretzka, der angeschlagen von der USA-Reise des DFB-Teams zurückgekehrt war, spielte mit "dickem Knöchel" und verletzte sich in der Partie an der Hand.

Der mühevolle Sieg bei den Rheinhessen sei "sehr zehrend" gewesen, "deshalb fühlt es sich super an", betonte der Bayern-Coach, der seiner Mannschaft trotz des teilweise "fahrlässigen" Auftritts ein "großes Lob" aussprach.

© 2023 SID