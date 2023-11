Edin Terzic muss wohl umplanen

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) gegen Newcastle United wahrscheinlich auf Kapitän Emre Can und Ramy Bensebaini verzichten. "Bei Emre wird es knapp für morgen. Wir schauen von Tag zu Tag", berichtete Trainer Edin Terzic am Montag: "Er war seit dem Spiel in Newcastle vorvergangene Woche nicht mehr im Training."

Beim 1:0 in England hatte Can eine schmerzhafte Knieprellung erlitten. Linksverteidiger Bensebaini hat Probleme mit dem linken Oberschenkel. "Er war ein bisschen angeschlagen, wir hoffen, dass es morgen klappt", sagte Terzic.

