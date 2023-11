Zwei Wochen nach dem ersten UEFA Champions League-Duell mit Inter Mailand nimmt Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Salzburg Kurs auf das Retourmatch im heimischen "Gewässer", respektive der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Die mit 30.071 Fans längst ausverkauft ist. Ankick: Mittwoch, 8. November 2023, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Nach dem couragierten Auftritt mit unglücklicher 1:2-Niederlage im Hinspiel im San-Siro wollen die Roten Bullen dem Vorjahres-Finalisten und Favoriten aus der Lombardei auch diesmal Paroli bieten. Schiedsrichter ist der seit wenigen Tagen 38-jährige Niederländer Serdar Gözübüyük.

Der 20-jährige, gebürtige Mailänder Roko Šimić und die Roten Bullen wollen auch in das Retourmatch gegen Inter Mailand mit breiter Brust gehen und sich wieder mächtig ins Zeug legen.

"Wollen es Mittwoch in voller Red Bull Arena hinbekommen"

Der starke Auftritt beim Duell in Mailand soll für das Team von Gerhard Struber ein Richtwert sein, wie es jetzt in Salzburg gehen kann.

So meint der FC Salzburg-Trainer: „Wir haben es im ersten Match in Mailand wirklich gut gemacht und ganz viel von dem, was wir spielen wollen, gezeigt. Dass es letztlich nicht zu einem Punktegewinn gereicht hat, ist auch ein wenig auf die Begleitumstände zurückzuführen. Aber wir nehmen die Erfahrungen aus dem Hinspiel, ergänzt durch das Selbstvertrauen der letzten beiden Siege in Cup und Meisterschaft, mit und wollen es am Mittwoch in einer vollen Red Bull Arena hinbekommen.“

"Wollen an Leistung in Mailand anknüpfen und Tabellenführer der Serie A wieder unter Druck setzen"

Karim Konaté, Doppeltorschütze am vergangenen Wochenende in der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol, sieht es ähnlich: „Im ersten Duell haben wir das sehr gut gemacht, hätten uns da definitiv mehr verdient. Am Mittwoch wollen wir an die Leistung in Mailand anknüpfen und den Tabellenführer der Serie A wieder unter Druck setzen. Aber natürlich wissen wir, dass mit Inter eine Mannschaft mit extremer Qualität zu uns kommt. Es wird erneut ein schwieriges Spiel für uns.“

Kjaergaard operiert - Einsatz Solet fraglich

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Dijon Kameri (Gesäßmuskel), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Maurits Kjaergaard (Foto) wurde nach seiner Schulterverletzung beim Hartberg-Match bereits operiert, für ihn ist die Herbstsaison gelaufen. Dafür steht Fernando nach langer Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining.

Der Einsatz von Oumar Solet, der gegen die WSG Tirol eine Oberschenkelverletzung erlitten hat, ist noch offen.

Internazionale national weiter spitze - Comeback von Arnautovic? Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Inter treffen die Roten Bullen auf den Tabellenführer der Serie A. Das Team von Trainer Simone Inzaghi konnte mit einem 2:1 (Tore durch Calhanoglu und Martinez) bei Atalanta Bergamo die Tabellenführung in Italien verteidigen. Noch nicht mitgewirkt hat dabei der 110-fache ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic (Verletzung des Beinbeugermuskels). Ob der 34-jährige Wiener am Mittwoch in der Red Bull Arena sein Comeback feiert, ist fraglich. Weitere Fakten • In der Tabelle der Gruppe D liegt Inter Mailand hinter Real Sociedad (jeweils 7 Punkte) auf Rang 2. Die Salzburger halten als Dritter bei 3 Punkten vor Benfica Lissabon (0).

• Das 0:2 am 2. Spieltag gegen Real Sociedad ist eine von nur zwei Salzburg-Niederlagen in den letzten zehn Europapokal-Heimspielen (6 Siege, 2 Unentschieden).

• Schon in der vergangenen Europacup-Saison hatte es der österreichische Serienmeister mit zwei italienischen Teams zu tun. In der UEFA Champions League-Gruppenphase gab es zwei Duelle mit dem Inter-Stadtrivalen AC Milan (1:1 zu Hause, 0:4 auswärts). Im Frühjahr folgten dann zwei UEFA Europa League-Partien gegen die AS Roma (1:0 zu Hause, 0:2 auswärts).

• Der UCL-Auftaktsieg bei Benfica war der erste in neun europäischen Auswärtsspielen (3 Unentschieden, 5 Niederlagen) seit dem 2:1-Erfolg bei Bröndby im Play-off-Rückspiel der UEFA Champions League am 25. August 2021.

• Es war außerdem der vierte Sieg in 17 Auswärtsmatches in der UEFA Champions League. 3️⃣0️⃣.0️⃣7️⃣1️⃣

Fotocredit: FC Salzburg via Getty