FC Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Joshua Kimmich für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-Liveticker) gegen Galatasaray Istanbul eine Einsatzgarantie gegeben. Kimmich hatte am Samstag beim 4:0 in Dortmund gefehlt und wird auch am Samstag gegen Heidenheim wegen seiner Rotsperre nicht dabei sein.

Setzt weiter auf Joshua Kimmich: Bayern-Coach Tuchel

"Kimmich ist absoluter Stammspieler und Fixpunkt. In meinem Planungen wird er spielen", sagte Tuchel am Dienstag. Dies gebe ihm zudem "zusätzlich die Möglichkeit, einem anderen ein paar Minuten zu sparen". In Dortmund hatten Leon Goretzka und Konrad Laimer vor der Abwehr gespielt und überzeugt.

Gegen Galatasaray rechnet Tuchel auch wieder mit den zuletzt angeschlagenen Goretzka und Dayot Upamecano: "Ich hoffe, dass Dayot Upamecano und Leon Goretzka auch wieder für die Startelf in Frage kommen können. Die erste Reaktion war sehr positiv bei beiden." Fehlen wird weiter der verletzte Mathijs de Ligt. Für Raphael Guerreiro komme die Partie, so Tuchel, "noch zu früh". Er rechne mit dem Portugiesen aber erstmals wieder gegen Heidenheim.

Nach bislang drei Sieg in der Gruppenphase können die Münchner am Mittwochabend schon alles für den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Sogar ein Unentschieden reicht schon zum Weiterkommen.

