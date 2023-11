Das vorletzte Gruppenspiel der UEFA Champions League-Saison 2023/24 führt den österreichischen Serienmeister FC Salzburg in die schöne baskische Küstenstadt San Sebastian, wo am kommenden Mittwoch, den 29. November ab 21 Uhr (im Ligaportal-LIVETICKER) in der Reale Arena das Duell mit Real Sociedad auf dem Programm steht. Das Match wird von Schiedsrichter Mykola Balakin aus der Ukraine geleitet. Das Hinspiel gewannen die Spanier, die Spitzenreiter in Gruppe D sind (punktgleich mit Inter Mailand, je 10) am 3. Oktober in der Red Bull Arena mit 2:0.

Beim Hinspiel gegen Real Sociedad gab es manch strittige Szene, wie hier mit Roko Šimić, dem zunächst ein Foulelfmeter zugesprochen wurde, ehe der VAR-Entscheid dagegen sprach.

„Wir wissen schon, dass es bereits jetzt eine Entscheidung geben kann, denken aber nicht eine Sekunde daran"

Schon vor der Abreise am Dienstag vom Flughafen Salzburg aus über Biarritz (FRA) und von dort per Bus weiter nach San Sebastian ins Baskenland ist die Ausgangslage für das letzte Auswärtsspiel der Gruppenphase – zumindest was die Spitze der Gruppe D angeht – eindeutig. Sowohl die Spanier als auch Inter Mailand stehen bereits in der nächsten UCL-Runde, machen sich den ersten Rang in den letzten beiden Matches noch untereinander aus.

Für die Roten Bullen geht es darum, die eigene Zielsetzung, nämlich den Verbleib in einem europäischen Bewerb im Frühjahr 2024, zu realisieren. Der dafür entscheidende Zweikampf im Rahmen der letzten beiden Spiele läuft mit Benfica Lissabon.

Und dennoch liegt der Fokus für Gerhard Struber nur auf dem Sociedad-Spiel, wie er betont: „Wir wissen schon, dass es bereits jetzt eine Entscheidung geben kann, denken aber nicht eine Sekunde daran. Unser alleiniger Fokus gilt dem schwierigen Match gegen einen Top-Gegner. Und dabei wollen wir wieder unser Spiel auf den Platz bringen und unter Beweis stellen, dass wir dort bestehen können.“

„Real Sociedad hat riesige Qualität, ihre spielerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich"

Auch Petar Ratkov weiß, dass man die Konfrontation mit dem spanischen Top-Klub, bei der rund 800 Salzburg-Anhänger vor Ort mit dabei sein werden, sehr ernst nehmen muss: „Real Sociedad hat riesige Qualität, ihre spielerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an voll im Spiel und hoch konzentriert sein. Auf die Tabelle werden wir dann erst nach der Begegnung blicken, aktuell ist das kein Thema.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Adduktoren), Fernando (Adduktoren), Maurits Kjaergaard (Schulter), Bryan Okoh (Oberschenkel), Oumar Solet (Oberschenkel), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel).

Dijon Kameri und Sekou Koita haben die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Auch Andreas Ulmer steht wieder im Training.

Alguacil-Team weiter im Spitzenfeld

Real Sociedad mischt in der so starken Primera Division ebenso weiterhin an der Spitze mit. Nach einem 2:1 (Tore: Eigentor, Sadiq) am vergangenen Meisterschaftswochenende daheim gegen den FC Sevilla liegt das Team auf Rang 5.

In der UCL-Gruppe D ist die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil mit 10 Punkten und dem besseren Torverhältnis als Inter Spitzenreiter.

Weitere Fakten

Neben dem ersten Gruppenspiel der beiden Mannschaften, bei dem die Roten Bullen mit 0:2 das Nachsehen hatten, gab es auch in der UEFA Europa League-Saison 2017/18 (Runde der letzten 32) ein Aufeinandertreffen des FC Red Bull Salzburg mit Real Sociedad. Das Hinspiel in San Sebastian endete mit 2:2, in der Red Bull Arena feierte man einen 2:1-Heimerfolg.

Vor der Heimniederlage gegen die Basken am zweiten Spieltag traf Salzburg zuletzt in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22 auf eine spanische Mannschaft. Diese Partie am ersten Gruppenspieltag beim FC Sevilla endete 1:1, und es gab dabei vier Elfmeter – ein neuer Rekord für ein Match der Königsklasse.

Dank eines 1:0-Heimsiegs im Rückspiel gegen Sevilla erreichte der FC Red Bull Salzburg zum ersten Mal das UCL-Achtelfinale. Das war der einzige Sieg in sieben Spielen gegen La-Liga-Gegner.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty