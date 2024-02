Paris St. Germain hat auch dank Superstar Kylian Mbappe Kurs auf das Viertelfinale in der Champions League genommen. Der Spitzenreiter der Ligue 1 gewann das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian mit 2:0 (0:0). Mbappe leitete in der 58. Minute den Erfolg ein. Bradley Barcola (70.) erhöhte. PSG verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. März.

Stürmisch: Kylian Mbappe

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Um die Zukunft von Mbappe (25) gibt es seit Wochen schon wieder Aufregung. Angeblich steht im Sommer ein Mega-Wechsel zu Real Madrid bevor. Doch zunächst will sich der Ausnahmestürmer mit Paris noch den Traum vom Henkelpott verwirklichen. Seit 2017 war PSG allerdings bei sieben Achtelfinal-Teilnahmen fünfmal gescheitert, nur 2020 erreichten die Franzosen das Finale, verloren aber gegen den FC Bayern (0:1).

PSG-Coach Luis Enrique rotierte nach dem jüngsten 3:1 gegen Lille auf acht Positionen. Unter anderem kehrte Mbappe in die Startelf von PSG zurück. Der Stürmer hatte auch gleich die erste Chance. Keeper Alex Remiro reagierte jedoch glänzend.

Ansonsten tat sich PSG schwer. Der Tabellensiebte der La Liga, der erst zum zweiten Mal überhaupt das Achtelfinale der Königsklasse erreicht hat, stand kompakt. Schon in der Gruppenphase hatte San Sebastian nur zwei Gegentreffer zugelassen. Die beste Chance vor der Pause hatten sogar die Gäste, als Mikel Merino (45.+1) die Latte traf.

Nach dem Wechsel wurde PSG aktiver. Doch erst ein Eckball führte zum 1:0. Für Mbappe war es im 30. Pflichtspiel der Saison bereits der 31. Treffer.

Paris win the first leg in the round of 16 of the @ChampionsLeague. ✅



See you on Tuesday, March 5th in San Sebastian for the return leg. 🔜



THIS IS PARIS ❤️💙#PSGRSO I #UCL pic.twitter.com/76LkcojQgi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 14, 2024

© 2024 SID