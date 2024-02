Nach der 0:3-Pleite am vergangenen Samstag im Gipfeltreffen in der Deutschen Bundesliga bei Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen ging der FC Bayern München auch im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League am Mittwochabend bei Serie A-Klub Lazio Roma leer aus und verlor mit 0:1. Nachfolgend übermittelte Statements von Sky Sport Austria.

Bitterer Aschermittwoch für den ehemaligen Mainzer Trainer Thomas Tuchel mit dem FC Bayern München. Nach dem 0:3 in der Liga folgte die nächste Auswärts-Pleite des deutschen Rekordmeisters mit 0:1 in der Königsklasse beim Tabellenachten der Serie A, Lazio Rom. Das Rückspiel in München steigt am Dienstag, den 5. März. Ob Thomas Tuchel dann noch an der Seitenlinie bei den Bayern sein wird?

"Hatten erste Halbzeit Spiel und Gegner komplett im Griff"

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) über...

…das Spiel: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten Chancen und komplette Dominanz, das Spiel komplett im Griff, den Gegner komplett im Griff. Wir sind aus der Pause gekommen und haben individuelle Fehler gemacht, viele Ballverluste gehabt in sehr gefährlichen Räumen, plötzlich Torchancen weggeschenkt. Am Ende haben wir auch noch einen Elfmeter und eine rote Karte weggeschenkt, um dann komplett auf die Verliererstraße zu kommen.“



…die Ursachen für die Niederlage: „Wir hatten eine gute Halbzeit, hatten eine große Chance und mehrere gute Aktionen, wo es uns nicht gelungen ist, zwingend bis vors Tor zu spielen. Zweite Halbzeit konnten wir unser Niveau nicht mehr halten. Ich weiß nicht wieso, wir haben unsere Mannschaft eigentlich bestärkt, da weiterzumachen. Wir haben die Kontrolle komplett abgegeben, über eigene, individuelle, krasse Fehler.“

Neuer: „Weil es einfach zu wenig ist"

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) über...

…die Ursachen für die Niederlage: „Weil es einfach zu wenig ist. Wir müssen hier zumindest Unentschieden spielen, um dann zuhause alles klarzumachen. Wir haben Lazio stark gemacht und ihnen die Möglichkeit gegeben, dieses Spiel zu gewinnen. Dafür sind wir verantwortlich. Es ist sehr bitter, diese Doppelbestrafung gegen uns mit Elfmeter und der roten Karte. Dennoch ist es so, dass wir in der ersten Halbzeit auf jeden Fall scoren müssen, wir müssen das 1:0 machen und in Führung gehen. Dann wird das ein anderes Spiel.“



…den Auftritt von Lazio: „Ich glaube nicht, dass es so viel mit Lazio zu tun hatte, es hatte mit uns zu tun. Wir sind nicht dominant aufgetreten in der zweiten Halbzeit. Wir hatten auch nicht ganz die Stabilität, hinten in der Viererkette schon, aber dieses Selbstverständnis und diese Leichtigkeit hat gefehlt.“



…die zunehmende Kritik an Tuchel und die Mannschaft: „Unabhängig davon, dass jetzt von außen Kritik kommt, ist es so, dass wir diejenigen sind, die am frustriertesten sind und auch die Verantwortung dafür tragen. Das müssen wir ausblenden von außen, weil wir alle Profis sind, die sehr ehrgeizig sind und damit nicht zufrieden sein können. Das Gute ist, dass wir jetzt noch Zeit haben. Wir müssen versuchen, uns Erfolgserlebnisse zu holen. Wir müssen jetzt anfangen, uns am Sonntag gegen Bochum das erste Erfolgserlebnis zu holen und dann müssen wir nach vorne schauen.“

„Ich weiß nicht, ob es rot für Upamecano sein muss, aber bestimmt ein Elfmeter"

Gustav Isaksen (Spieler Lazio Rom) über das Elfmeterfoul: „Ich spüre einfach den Kontakt auf meinem Knöchel. Ich weiß nicht, ob es rot für Upamecano sein muss, aber bestimmt ein Elfmeter.

Er hat mich klar berührt, deswegen ist es ein klarer Elfmeter für mich. Der Schiedsrichter hatte eine gute Sicht, also muss er auch irgendwie Recht haben.“

"Wir sind sehr happy mit den Jungs, die wir dazu geholt haben"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) über...

...seine ersten Monate beim FC Bayern: „Es ist eigentlich so ähnlich gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein riesengroßer Verein, aber es sind super Leute da und es macht großen Spaß, darum hat es mich nicht so überrascht. Ich fühle mich sehr wohl hier.“



…die Wintertransfers: „Unser Ziel war es, dass wir uns in der Defensive verstärken und breiter aufstellen. Das ist uns gelungen, wir sind sehr happy mit den Jungs, die wir dazu geholt haben. Jetzt ist der Kader grundsätzlich breiter aufgestellt und auch von der Qualität her sehr hochwertig.“

"Der beste Beleg seiner Arbeit ist das letzte Transferfenster"

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) über Christoph Freund: „Christoph ist ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse. Das heißt aber nicht, dass er nicht eine klare Meinung hat, dass er nicht eine Überzeugung hat, dass er nicht auch Durchsetzungskraft hat. Christoph hat Durchsetzungskraft, aber auf seine Art.

Der beste Beleg seiner Arbeit ist das letzte Transferfenster. Es gibt Leute, die unsere Neuzugänge als zu leicht empfinden. Ich kann das überhaupt nicht so sehen. Es sind drei sehr gute Winter-Transfers und das ist die Arbeit von Christoph.“

„Es ist kein Aufbäumen vorhanden, die Körpersprache ist katastrophal"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel des FC Bayern: „Eine normale Bayern-Mannschaft der letzten Jahre macht eine der drei Chancen, die sie gehabt haben, dann ist das eine klare Partie. Momentan haben die Bayern aber so sehr mit sich zu kämpfen. Der Trainer schüttelt an der Outlinie den Kopf. Überall, wo man hinschaut, ist nur negative Stimmung. Es ist kein Aufbäumen vorhanden, die Körpersprache ist katastrophal, es ist keine Leichtigkeit da. Es werden ganz schwierige Wochen an der Säbener Straße.“



…das Elfmeter Foul und Verursacher Upamecano: „Offene Sohle, klar rot. Da braucht er sich gar nicht aufregen. Upamecano hat immer wieder, seitdem er bei den Bayern ist, solche Aussetzer. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist das einer der Gründe, warum er nicht zum A-Personal gehört.“

„Es sind in der Vergangenheit schon Bayern-Trainer gegangen worden, die weniger verbockt haben"

…die Zukunft von Thomas Tuchel als FC Bayern-Trainer: „Es sind in der Vergangenheit schon Bayern-Trainer gegangen worden, die weniger verbockt haben. Ich glaube, dass es jetzt gefühlt jeden Moment so weit sein kann. Ich sehe momentan, wenn ich das Leverkusen-Spiel und die vergangenen Auftritte hernehme, keinen Ausweg, dass Tuchel und die Mannschaft noch einmal auf einen grünen Zweig kommen wird.“



…vor dem Spiel über Thomas Tuchel als Bayern-Trainer: „Wenn man sich die ganze Saison zu Gemüte führt, dann ist eines augenscheinlich, nämlich dass da wirklich keine Mannschaft auf dem Feld steht. Man kann natürlich viel über Taktik und Aufstellungen diskutieren, wer hat gespielt und wer hat nicht gespielt. Am Ende des Tages ist es aber auch Man Management. Das hat Tuchel, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht hinbekommen in München.

Er hat es sich mit gewissen Führungsspielern verscherzt, die hat er wahrscheinlich jetzt auf alle Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Seite, die hat er öffentlich geschwächt. Als Trainer bist du dann abhängig von solchen Spielern, die du vorher öffentlich diskreditiert hast. Was du dir dann erwarten kannst, ist jedem selber bewusst und irgendwie auch hausgemacht. Ich glaube, dass es keine Liebesbeziehung mehr wird zwischen den Bayern und Thomas Tuchel.

Ab und zu gibt es das im normalen Leben auch, das heißt jetzt nicht, dass er ein guter oder schlechter Trainer ist. Ab und zu passt die Chemie zwischen zwei oder mehreren Personen eben nicht ganz. Aus welchen Gründen auch immer, muss man dann wahrscheinlich die Konsequenzen ziehen und getrennte Wege gehen.“

„Die Mannschaft ist nicht gefestigt"

Andreas Herzog (Sky Experte / Co-Trainer Südkorea) über...

...das Spiel Lazio Rom vs. FC Bayern München: „In der ersten Hälfte waren die Bayern besser. Dann kommt in einer Situation, wo es wirklich schlecht läuft, noch ein Elfmeter dazu und die rote Karte. Danach hat man gesehen, dass die Bayern nicht diese Souveränität haben, die ich eigentlich erwartet habe.

In den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat man immer gesagt, wenn das Wasser bis zum Kopf steht, dann kommt die richtige Reaktion. Die Mannschaft ist aber nicht gefestigt und das wird in den nächsten Wochen, auch für den Trainer, richtig schwer.“



…die aktuelle Situation beim FC Bayern: „Sie hatten drei, vier gute Einschussmöglichkeiten und haben nicht ein Mal das Tor getroffen. Mit der individuellen Klasse hauen sie da normal zwei mit verbundenen Augen rein. Momentan läuft es nicht, sie sind auch selber schuld. Ein paar Spieler haben alles gegeben, aber es waren sicher auch drei, vier dabei, wo man sich gedacht hat ‚Okay, jetzt könnte er sich eigentlich mal bewegen, jetzt könnte er sich freisprinten‘.

Das Mannschaftsgefüge bei den Bayern gefällt mir momentan nicht. Natürlich kommen dann auch noch die Fehler dazu, Upamecano hat jedes Match ein, zwei Böcke drinnen. Das macht es in den nächsten Wochen noch schwieriger für Thomas Tuchel, mit all den Vorgeschichten, die er auch gehabt hat. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie diese Saison ohne Titel zu Ende spielen.“



…die Entstehung des Elfmeterfouls: „Ich bleibe dabei. Wenn du da einen guten Sechser hast, kommt der nicht in den Strafraum hinein beim Elfmeter.“

„Wir haben nie so gut gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben"

…seine Zukunft als Co-Trainer Südkoreas (siehe auch HIER): „Es war so, dass sich der Vertrag bis nach der WM 2026 verlängert, wenn wir ins Viertelfinale kommen. Das spricht eigentlich schon eine eindeutige Sprache. Wir haben nach 13 Spielen jetzt zum ersten Mal verloren.

Man muss aber auch kritisch sein. Wir haben nie so gut gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Es war ganz ein komischer Asien Cup, das soll jetzt aber nicht als Ausrede gelten. Das müssen wir uns selber zuschreiben.“

Fotocredit: IMAGO/sportphoto24