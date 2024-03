Heiße Endphase für die "Road to London"! In der Champions League wurde am heutigen Freitagmittag in der UEFA Zentral Nyon das Viertel- und Halbfinale ausgelost. Das Finale findet am 1. Juni 2024 in London statt. Für den FC Bayern und Borussia Dortmund geht es im Viertelfinale zunächst auswärts ran. Beide könnten sich im übrigen frühestens im Finale begegnen.

Für ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und den BVB geht es gegen Atletico Madrid.

DAS sind die Viertelfinal-Duelle:

FC Arsenal - FC Bayern München

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris SG - FC Barcelona

DAS sind die Halbfinal-Duelle:

Sieger aus Atletico Madrid/BVB vs. PSG/FC Barcelona

Sieger aus FC Arsenal/Bayern vs. Real Madrid/ManCity

Termine

Viertelfinale: 9./10. und 16./17. April 2024

Halbfinale: 30. April/1. Mai und 7./8. Mai 2024

Finale: 1. Juni 2024

Foto: IMAGO