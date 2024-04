Trainer Thomas Tuchel kann beim Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern am Dienstag (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) beim FC Arsenal London nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (2:3) fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, Noussair Mazraoui und Aleksandar Pavlovic nahmen allesamt am Abschlusstraining teil.

Steht im Fokus: Trainer Thomas Tuchel

Foto: IMAGO/Sven Simon /IMAGO/Sven Simon/SID/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Montagnachmittag heben Tuchel & Co. nach London ab

Die letzte Einheit vor dem Champions-League-Duell am Dienstag absolvierten die Münchner noch an der Säbener Straße. Der Abflug nach London ist für den Nachmittag geplant. Weiter nicht zur Verfügung stehen die verletzten Sacha Boey und Bouna Sarr.

© 2024 SID