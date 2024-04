Trainer Thomas Tuchel von Bayern München will seinen Job beim deutschen Fußball-Rekordmeister mit aller Macht bis zum Sommer verteidigen. "Wir ziehen das bis zum Ende durch, das ist so vereinbart und die beste Lösung. Dazu stehen wir nach wie vor", sagte Tuchel vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) auf die Frage, ob eine frühere Trennung als die für Sommer vereinbarte nicht für alle Beteiligten sinnvoller gewesen wäre.

Tuchel präsentierte sich bei der Rückkehr in die englische Hauptstadt, wo er einst den FC Chelsea zum Triumph in der Königsklasse geführt hatte, aufgeräumter als zuletzt. "I'm fine", sagte er zu einem britischen Reporter, es gehe ihm gut. "Es ist schön, dass sie sich Sorgen um mich machen, mir geht es mit der Entscheidung gut", ergänzte er später bei der Trennungsfrage.

"Ich bin alt genug, um geradezustehen für meine Entscheidungen", meinte Tuchel, "es ist am Ende nur Fußball." Er wisse auch nicht, ob ein früherer Rauswurf überhaupt "zur Debatte stand und ob ich all zu viel Mitsprache hatte". Sicher sei: "Es war keine Option aufzuhören."

Er gebe "alles für das Team, das ich trainiere", betonte Tuchel: "Ich empfinde das als Privileg, das auf diesem Niveau machen zu dürfen. Ich will gewinnen und mich auf diesem Niveau beweisen."

