Leroy Sane beim Abschlusstraining

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane erwartet in näherer Zukunft klärende Gespräche mit dem FC Bayern über sein Vertragsende 2025 hinaus. "Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber und bin auf das Hier und Jetzt fokussiert. Aber meine Verantwortlichen sind in Kontakt mit dem Verein, da wird es in den nächsten Wochen sicher noch ein bisschen intensiver werden", sagte der 28-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Aktuell gehe es ihm aber vor allem darum, mit den angeschlagenen Bayern "wieder guten Fußball zu spielen und zu gewinnen, wir können noch einiges retten". Auch persönlich habe er angesichts seiner Durststrecke vor dem Tor "Ziele, die ich versuche zu erreichen. Aber am wichtigsten ist, dass ich gut spiele und der Mannschaft helfen kann - egal ob mit Toren, Vorlagen oder defensiver Arbeit. Ich will sagen können: Hey, ich habe gut gespielt und ein gutes Gefühl. Das ist es, was mir am meisten gibt."

Sane hat seit Ende Oktober nicht mehr für die Münchner getroffen - auch, weil er immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Zuletzt bremste ihn eine Schambeinverletzung aus. "Die Schmerzen waren sehr extrem, das ist sehr variabel - mal beim Sprinten, mal beim Schießen. Aber jetzt hat sich alles wieder beruhigt."

