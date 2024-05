Marcel Sabitzer ist zurück

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Borussia Dortmund kann im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain wieder auf Marcel Sabitzer zurückgreifen. Der zuletzt formstarke Mittelfeldspieler steht nach überstandener Erkrankung in der Startelf am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den französischen Meister.

Offensivspieler Donyell Malen ist immerhin zurück im Kader. Der Niederländer fehlte zuletzt verletzt. Die zuletzt in der Liga gesperrten Emre Can und Ian Maatsen stehen hingegen in der Anfangsformation.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trifft der BVB auf PSG. In der Vorrunde gab es auswärts eine 0:2-Niederlage, das Rückspiel endete 1:1.

