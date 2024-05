Borussia Dortmund geht mit den elf Siegern des Hinspiels in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Abend (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER). Trainer Edin Terzic rotiert im Prinzenpark alle zehn Spieler zurück in die Startelf, die am Samstag gegen den FC Augsburg (5:1) in der Bundesliga geschont worden waren.

Mbappe will sich mit dem Titel aus Paris verabschieden

Somit verteidigen vor Torhüter Gregor Kobel erneut Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Ian Maatsen. Auf der Sechserposition spielen Kapitän Emre Can und Marcel Sabitzer, in der offensiven Dreierreihe Jadon Sancho, Julian Brandt und Karim Adeyemi. Sturmspitze ist Niclas Füllkrug.

PSG setzt große Hoffnung in Kylian Mbappe, der im Sturm wieder von Ousmane Dembele unterstützt wird. Zweiter ehemaliger BVB-Profi neben Dembele ist Rechtsverteidiger Achraf Hakimi. Das Hinspiel hatte der BVB in der vergangenen Woche 1:0 gewonnen.

