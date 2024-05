Ein Fehler, "der Manuel Neuer in 100 Jahren nicht passiert". Eine Entscheidung wie ein "absolutes Desaster": FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel haderte nach dem Schlusspfiff mit dem unglücklichen Aus in der Champions League. "Die Jungs sind sehr enttäuscht. Wir waren schon fast durch, es war ein voller Fight. Nichts, was ich sage, kann das irgendwie lindern. Sind auch alle entsprechend sauer, ganz bitter", sagte er nach dem 1:2 bei Real Madrid. Nachfolgend auch weitere Statements von Sky Sport Austria - siehe Ligaportal-LIVETICKER!

Tuchel in der hitzigen Schlussphase

"...war maximal unglücklich"

Nach dem 1:2 (0:0) bei Real Madrid, dem bitteren Doppelschlag durch Joselu (88. und 90.+2) in der Endphase und dem übereilten und falschen Abseitspfiff von Schiedsrichter Szymon Marciniak versuchte Tuchel im DAZN-Interview seine Gedanken zu ordnen. "Es war maximal unglücklich, es ist die letzten drei Minuten alles zusammengekommen. Das muss man verarbeiten."

Auch Torwart Neuer, der fast 90 Minuten überragend gehalten und die Bayern beim Rekordsieger damit im Spiel gehalten hatte, war völlig niedergeschlagen. Einen Schuss von Vinicius Junior konnte er nicht festhalten, Joselu glich die Führung von Alphonso Davies aus.

"Das ist extrem bitter für mich, ich habe den Ball anders erwartet, eher Richtung Brustkorb, er ist dann einen Tick höher gegangen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so ein minimaler Maulwurf drin war im Platz", sagte Neuer und gab zu: "Dieses 1:1 ist brutal." Nur vier Minuten später folgte der K.o.

"...ist ein unglaublicher Fehler, Schnitzer"

Thomas Müller (Spieler FC Bayern München):

…über den vermeintlichen Ausgleichstreffer von Matthijs de Ligt: „Ich habe jetzt noch keine gezogene Linie gesehen. Aber natürlich ist es ein unglaublicher Fehler, Schnitzer, ich weiß nicht genau. Die Jungs und Mädels sind ja alle schon lange dabei in dem Geschäft. Der Schiri ist mit Sicherheit ein exzellenter Schiedsrichter. Und das ganze Gespann.

Aber in so einer Szene direkt abzupfeifen, wenn der Ball da in der Luft ist, dann bringt uns alles nichts. Wenn das wirklich kein Abseits war, wäre es natürlich unglaublich. Bei so einer Situation, in so einem wichtigen Spiel die Fahne zu heben, ist ja wunderbar. Aber da darf er niemals gleich pfeifen. Wenn das so knapp her geht.“

…über die Partie: „Man muss insgesamt schon sagen, wir haben einen riesigen Fight geliefert. Wir haben unser Herz und unseren Schweiß auch auf dem Platz gelassen. Wir haben auch gelitten in diesem Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass Real Madrid aus dem Nichts ein Tor gemacht hat. Sie hatten schon auch Druckphasen. Wenn du so kurz vor Schluss führst, dann willst du das Ding natürlich unbedingt über die Ziellinie bekommen.

Es hat eigentlich so ausgesehen, als ob das Spiel diesmal ein bisschen umgedreht ist. Das Real sogar das Spiel macht und am Ende mit leeren Händen dasteht. Jetzt werden sie natürlich trotzdem wieder die Geschichte von ihrem Trikot erzählen und vom heiligen Bernabeu. Und das Ergebnis gibt ihnen leider recht.“

Manuel Neuer (Spieler FC Bayern München):

…über die Partie: „Wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben die ein oder andere Situation gehabt, wo wir gekontert haben. Wo wir es besser ausspielen können. Das ist das Einzige, was wir uns vorwerfen können.“

…über seinen Patzer vor dem 1:1: „Der Ball kam nicht so wie erwartet. Ich habe ihn vorne auf dem Brustkorb erwartet. Der ist dann Richtung unterem Teil des Halses gekommen. Dann war es schwer für mich, diesen Ball festzumachen. Ich habe auch gedacht, dass ich den sicher halte.“

"Sie stehen wieder im Finale. Sie wissen vielleicht gar nicht, warum, wieso, weshalb"

Dietmar Hamann (Sky-Experte):

…über die Partie: „Sie (Real Madrid, Anm.) stehen wieder im Finale. Sie wissen vielleicht gar nicht, warum, wieso, weshalb. Neuer hat die Bayern im Spiel gehalten, gehen 1:0 in Führung. Dann hat eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass sie den Ausgleich machen. Und dann war es wirklich tragisch, Neuer hat ja 3, 4 Mal herausragend gehalten. Dann schießt Vini Jr. Ich glaube, dass der Ball dann etwas zu hoch abspringt. Ich weiß jetzt nicht, wieviel Schuld man ihm da geben kann. Joselu, der kurz vorher reinkam, ist dann natürlich da. Dann kriegen sie kurz später das 2:1. Natürlich bitter, dann wird das Abseits zum Schluss noch abgepfiffen.“

