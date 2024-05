Nationalspieler Toni Kroos hat den Fans von Real Madrid den Sieg in der Champions League versprochen. "Ich bin mir sicher, dass wir uns in drei Wochen hier wiedersehen", rief Kroos den Anhängern des spanischen Rekordchampions bei der Meisterfeier am Sonntag zu.

Real-Profi Toni Kroos

Real trifft im Endspiel der Königsklasse am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf Borussia Dortmund. "Wir werden uns bestmöglich vorbereiten", kündigte Kroos an. Der 34-Jährige greift nach seinem bereits sechsten Titel in der Champions League.

Real hatte Anfang Mai die 36. Meisterschaft der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach gebracht. Gegen den BVB wollen die Königlichen ihren 15. Henkelpott holen. "Ein Champions-League-Finale ist etwas für die Dortmunder, was sie noch nicht so oft gespielt haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Ambiente. Wembley. Da machen noch ein paar andere Gefühle was mit dir", hatte Kroos nach dem Halbfinal-Rückspiel gegen seinen Ex-Klub Bayern München erklärt. Mit den Bayern gewann Kroos 2013 erstmals die Champions League (2:1 gegen Dortmund).

