Borussia Dortmund plant für den Tag nach einem eventuellen Champions-League-Sieg über Real Madrid nach der Rückkehr aus London einen Korso durch die Stadt. Die Mannschaft würde sich am Sonntag, 2. Juni, ab 16.09 Uhr den BVB-Fans auf einer vier Kilometer langen Strecke von der Westfalenhütte über den Borsigplatz bis zum Ziel Hoher Wall/Ecke Lange Straße präsentieren. Geplante Dauer: vier Stunden.

Der BVB plant nach dem Finale einen Korso

Dortmund bestreitet das Finale der Königsklasse am Samstag, den 1. Juni (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER), im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid. Bei der Partie gebe es an drei Standorten in Dortmund zudem Public Viewing, teilte der BVB mit: am Fredenbaum-Platz (Festplatz Eberstraße), am Hansaplatz und in den Westfalenhallen 3 und 4.

