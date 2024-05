Lenny Kravitz tritt beim Champions-League-Endspiel auf

Foto: AFP/SID/VALERIE MACON

US-Rockstar Lenny Kravitz wird den Fans vor dem Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid im Londoner Wembleystadion einheizen. Das Rahmenprogramm mit dem viermaligen Grammy-Gewinner als Haupt-Act verkündete die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag.

Kravitz werde am 1. Juni unmittelbar vor Spielbeginn mit "seiner Bühnenpräsenz und seinen ikonischen Hits" Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Der Sänger selbst betonte, London habe einen besonderen Platz in seinem Herzen. "Es wird sehr aufregend, bei solch einem Event zu spielen, das so vielen Menschen so viel bedeutet", sagte er. Das Spiel wird in mehr als 200 Länder übertragen.

© 2024 SID