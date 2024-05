Mats Hummels freut sich auf Toni Kroos

Mats Hummels freut sich auf ein letztes großes Duell mit seinem langjährigen Teamkollegen Toni Kroos. "Was für ein Fußballer, es war mir eine Ehre und eine Freude, Toni!", schrieb der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bei Instagram: "Vor fast 20 Jahren zusammen im Grünwalder, jetzt sehen wir uns zum Abschluss noch mal ziemlich standesgemäß in Wembley."

Kroos (34) hatte am Dienstag sein Karriereende im Sommer verkündet. Vor der Heim-EM steht am 1. Juni noch das Champions-League-Finale mit Real Madrid in London gegen den BVB an.

Hummels und Kroos waren 2014 in Brasilien gemeinsam Weltmeister geworden. Im Gegensatz zu Kroos wurde Hummels von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in das vorläufige Aufgebot für die EM (14. Juni bis 14. Juli) berufen. Die Zukunft des 35-Jährigen, dessen Vertrag in Dortmund ausläuft, ist offen.

