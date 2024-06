Toni Kroos und Antonio Rüdiger beginnen

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Die Fußball-Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger stehen wie erwartet in der Startelf von Real Madrid für das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Im Tor erhält wie angekündigt der Belgier Thibaut Courtois den Vorzug gegenüber Andrij Lunin. Die Königlichen gaben ihre Aufstellung bereits zweieinhalb Stunden vor der Partie im Wembley-Stadion bekannt.

Für Kroos wird die Begegnung seine letzte im Trikot von Real, der 34-Jährige kann zum sechsten Mal in seiner Karriere die Champions League gewinnen. Überraschungen gibt es in Reals Startelf keine, in der Offensive sollen der Ex-Dortmunder Jude Bellingham, Rodrygo und Vinicius Junior für Gefahr sorgen. - Die Aufstellung von Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Kroos, Valverde, Camavinga - Bellingham - Vinicius, Rodrygo. Trainer: Ancelotti

